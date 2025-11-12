San Florido, Città di Castello pronta alle fiere e a Retrò

Viabilità modificata e oltre 300 espositori nel centro storico

Con l’edizione speciale del mercato settimanale di giovedì 13 novembre, Città di Castello ha dato ufficialmente avvio al lungo fine settimana dedicato al patrono San Florido. La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un programma fitto di appuntamenti che culminerà nelle fiere delle merci, in programma da venerdì 14 a domenica 16 novembre, e con Retrò, la storica mostra-mercato di antiquariato e collezionismo prevista per domenica 16 novembre, come riporta Marco Baruffi del Comune di Città di Castello.

Il mercato settimanale ha animato piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, anticipando l’atmosfera festiva che si respirerà nei giorni successivi. Le fiere di San Florido si snoderanno lungo le principali vie e piazze del centro storico, da via XI Settembre a corso Vittorio Emanuele, da piazza Sanzio a largo Gildoni, fino a viale Europa e all’area dello stadio comunale Bernicchi. Saranno circa 230 gli espositori presenti, con un’offerta merceologica ampia e diversificata, capace di soddisfare curiosità e interessi di ogni età. Due aree tematiche arricchiranno la manifestazione: in piazza Gabriotti troverà spazio il mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici, con 15 espositori dedicati alle eccellenze locali, mentre piazza Fanti ospiterà giochi e animazioni per bambini, rendendo la fiera un evento a misura di famiglia. Domenica, oltre all’apertura straordinaria dei negozi del centro, piazza Garibaldi accoglierà Retrò, con oltre 100 antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, la Polizia Locale ha predisposto un’ordinanza che ridefinisce transito e sosta veicolari. Dal 14 al 16 novembre saranno vietati transito e fermata in gran parte delle vie interessate dalle fiere, con eccezioni per mezzi di emergenza e veicoli degli espositori. Sono stati istituiti sensi unici temporanei e percorsi alternativi per residenti, con particolare attenzione alle zone di via XI Settembre, viale Sauro e via Angeloni. Le disposizioni includono anche divieti di sosta per autocarri e mezzi pesanti, oltre alla rimozione di fioriere e al posizionamento di barriere di sicurezza.

La complessa regolamentazione della viabilità riflette la portata dell’evento, che coinvolge l’intero centro storico e richiede un’organizzazione capillare. I residenti sono stati informati dei percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni, con accessi regolati e sensi unici istituiti in vie come via delle Grazie e via Sant’Andrea. Domenica 16 novembre, per Retrò, saranno vietati transito e sosta in piazza Garibaldi e via Gramsci, con percorsi dedicati per i residenti.

Le fiere di San Florido rappresentano da sempre un momento identitario per Città di Castello, un’occasione di incontro e di festa che unisce tradizione e modernità. L’ampia partecipazione di espositori e la varietà delle proposte rendono l’evento un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti. Retrò, con il suo fascino vintage, aggiunge un ulteriore elemento di richiamo, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico di cultura, commercio e socialità.

Il lungo week-end dedicato al patrono diventa così un simbolo di vitalità per la città, capace di coniugare devozione religiosa, intrattenimento e valorizzazione del territorio.