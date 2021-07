Salvini torna a Città di Castello: sarà a Trestina martedì 27 luglio

Matteo Salvini tornerà in Umbria: martedì 27 luglio alle 11.30 sarà al mercato di Trestina per promuovere la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Insieme al leader leghista, gli Onorevoli Virginio Caparvi e Riccardo Augusto Marchetti, il consigliere comunale tifernate della Lega, Giorgio Baglioni, e la referente provinciale di Perugia, Manuela Puletti.

“L’Altotevere è una storica roccaforte della Lega e Matteo Salvini non manca di dimostrare quanto forte sia il suo legame con la nostra terra – commentano i vertici della Lega Umbria – martedì prossimo saremo al suo fianco al Mercato di Trestina, dove verrà allestito un gazebo per la raccolta firme sul referendum giustizia. Si tratta di una battaglia di civiltà e democrazia, – ricordano i leghisti – in Umbria è in atto una vera e propria mobilitazione di massa sia in termini di firme raccolte, oltre 4500 mila, sia in numero di gazebo allestiti in tutta la Regione.

Quella di martedì insieme al Segretario Federale Salvini – concludono – sarà una preziosa occasione per i tifernati e non solo, che non lo hanno ancora fatto, di sottoscrivere i sei quesiti referendari che consegneranno finalmente agli italiani una giustizia vera ed equa”.