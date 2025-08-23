Per il quinto anno consecutivo torna l’iniziativa “Letture e giochi al Lido Tevere” promossa dall’ “Associazione genitori Insieme per…”

Torna sabato 30 agosto, per il quinto anno consecutivo, “Letture e giochi al Lido Tevere”, l’iniziativa promossa dall’ “Associazione genitori Insieme per…” ed inserita all’interno del calendario della rievocazione storica della Fratta dell’800 che si svolgerà dal 28 al 31 agosto, con il patrocinio del Comune di Umbertide.

A partire dalle ore 17, il suggestivo parco del Lido Tevere sarà animato da letture e giochi per grandi e piccini, per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socializzazione. Novità di quest’anno la rappresentazione della favola animata “I musicanti di Brema” che i lettori e le lettrici dell’associazione metteranno in scena con tanto di costumi e scenografie.

Alle ore 17 i bambini e le bambine saranno accolti nello spazio lettura per leggere insieme alcuni libri, poi sarà la volta della rappresentazione animata della favola dei fratelli Grimm, per poi concludere il pomeriggio con tanti giochi divertenti che i più piccoli potranno fare da soli o insieme ai propri genitori.

“L’Associazione genitori Insieme per.. è nata con l’obiettivo di favorire iniziative a sostegno della genitorialità e con questo evento intendiamo rimarcare ancora una volta l’importanza della lettura sin dai primissimi anni di vita, il tutto inserito nella suggestiva cornice della Fratta dell’800 alla quale partecipiamo sempre con entusiasmo – ha dichiarato il presidente Aldo Manuali – Quest’anno oltre alle classiche letture e ai giochi, proporremo anche la rappresentazione di una delle più conosciute opere del fratelli Grimm per coinvolgere ancora di più i bambini, ma anche gli adulti, nel meraviglioso mondo dei libri”.

Per partecipare all’evento è consigliabile iscriversi presso la Libreria Alibù (tel 075 9417775) o inviando un messaggio whatsapp al numero 350 0736301 (Associazione genitori Insieme per.. ). La quota di partecipazione è di 10 euro a famiglia.