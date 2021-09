Sabato 25 settembre la Divina Commedia in dialetto umbertidese

L’obiettivo principale di questo libro, rivolto agli umbertidesi e non solo, è quello che possa rappresentare uno strumento utile a chi non si è mai avvicinato alla Divina Commedia, per diversi motivi, e costituire quindi un approccio più facile rispetto alla versione originale, ma allo stesso tempo avvincente e comprensiva. Non di meno, il libro costituisce una rilettura piacevole a chi si è addentrato già nei vari canti della Commedia.

Oltre all’autore saranno presenti la professoressa Giuseppina Bisogni e il professor Sestilio Polimanti. E’ obbligatorio esibire il Green Pass.