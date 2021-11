Rolex e Louis Vuitton contraffatti alla Fiera di San Florido a Città di Castello

Le Fiamme Gialle di Perugia continuano a contrastare il commercio di prodotti contraffatti e non sicuri, in attuazione dei mirati piani operativi predisposti dal Comando Provinciale. In questo ambito, i militari della Tenenza di Città di Castello hanno effettuato specifici interventi, finalizzati a garantire il regolare svolgimento della “Fiera di San Florido”, popolare appuntamento annuale del Tifernate. I controlli hanno permesso di rilevare come fossero stati messi in vendita centinaia di prodotti contraffatti, riportanti marchi di lusso come Rolex, Louis Vuitton e Dior. Il soggetto denunciato operava, inoltre, come “ambulante”, in assenza delle prescritte autorizzazioni e licenze, in violazione delle norme relative al commercio.

Fonte: Guardia di Finanza

Comando Provinciale di Perugia

Per tale ragione, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre cinquecento articoli di bigiotteria, nuovi ed etichettati, nonché capi di abbigliamento. Il monitoraggio svolto dai Finanzieri, esteso anche alle zone limitrofe alla Fiera, ha portato, inoltre, al sequestro di più di 200 articoli non conformi agli standard di sicurezza dettati dalla normativa nazionale ed europea. Il dispositivo operativo attuato nei giorni scorsi, si inserisce nel più ampio contesto del contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale, all’immissione in commercio di prodotti non sicuri e alla falsa indicazione dell’origine e della provenienza delle merci. Tali fenomeni illeciti provocano danni ai titolari dei diritti, dei marchi e dei brevetti, minacciando anche la salute dei consumatori, ed alterano le regole del mercato e della concorrenza, a discapito degli operatori economici che operano nel rispetto della legalità.