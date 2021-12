Chiama o scrivi in redazione

Rissa fuori dalla discoteca a Città di Castello, dieci ragazzi denunciati

Era notte fonda quando alla sala operativa del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello è giunta una richiesta di intervento per una rissa in prossimità di una discoteca della zona. Subito è stato attivato il dispositivo di pronto intervento con l’immediato invio degli equipaggi sul posto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno rilevato la presenza di un gruppo di persone all’esterno del locale. Hanno quindi cercato di ricostruire la dinamica dei fatti, grazie alle dichiarazioni dei testimoni e verificando lo stato dei luoghi, rilevando che poco prima del loro arrivo si era verificato un parapiglia che aveva coinvolto più persone, tutti di giovane età, alcuni dei quali riportavano ancora i segni della colluttazione.

Gli accertamenti condotti dai poliziotti hanno consentito di identificare dieci persone, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, i quali sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata.

Durante il sopralluogo è stato rinvenuto e sequestrato anche un coltello con una lama di circa 10 centimetri.

Il tempestivo intervento degli operatori è stato reso possibile grazie al potenziamento di tutti i servizi di controllo del territorio disposti in tutta la provincia dal Questore della provincia di Perugia finalizzati all’osservanza delle nuove disposizioni in vigore per il contenimento della pandemia nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni altra forma di illegalità.

Ora sono al vaglio della Questura ulteriori provvedimenti amministrativi da assumere nei confronti dei responsabili della rissa.