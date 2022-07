Rilancio piazza Berlinguer nel quartiere di Fontanelle a Umbertide

Dare a piazza Enrico Berlinguer, cuore del quartiere di Fontanelle, il giusto lustro tramite mirati lavori di manutenzione e riqualificazione. E’ quanto prevede un ordine del giorno presentato dal presidente del Consiglio comunale di Umbertide, Marco Floridi.

“Dalla creazione di piazza Berlinguer, avvenuta circa 35 anni fa, non sono stati effettuati interventi di manutenzione importanti – afferma il presidente Floridi – Per questo è oggi mia premura richiedere una riqualificazione di tutto l’ambiente circostante, che avrà in progetto i seguenti punti: fissaggio a terra delle panchine; pulizia minuziosa del luogo e dei suoi muretti; verniciatura delle parti in ferro; installazione e/o sostituzione di nuovi giochi per bambini; sistemazione dell’illuminazione della piazza”.

“Viste le numerose sollecitazioni dei residenti – prosegue il presidente Floridi – ho deciso di portare in aula come ordine del giorno, la riqualificazione di piazza Enrico Berlinguer, da sempre luogo di ritrovo per i tanti bambini di Fontanelle, per le loro famiglie e per tutti coloro che vivono nella zona. Confido di portare a compimento quanto prima questo progetto, per poter far rivivere appieno a tutti i residenti del quartiere il fulcro principale della sua vita quotidiana. Per questo c’è il bisogno doveroso di ridare a piazza Berlinguer il giusto valore di un tempo nelle speranza che possa essere in futuro un punto di ritrovo per tutti”.