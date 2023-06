Ricostruzione cavalcavia E45 di Promano: Apertura prevista entro l’anno

L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti, ha recentemente riferito in consiglio comunale le informazioni pervenute dall’Anas riguardo al montaggio del nuovo cavalcavia sulla E45 di Promano. Secondo quanto comunicato dai tecnici, il ponte, che avrà una solida struttura portante in acciaio, potrebbe essere completato tra settembre e ottobre prossimi. L’obiettivo è aprire al transito entro la fine dell’anno in corso, previa verifica e collaudo.

Tali dettagli sono stati forniti in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Roberto Brunelli (PD), che aveva chiesto aggiornamenti sull’avanzamento della procedura di ricostruzione del cavalcavia. Brunelli era interessato a conoscere le eventuali problematiche che avrebbero potuto influire sui tempi di normalizzazione della circolazione veicolare e a sapere se l’esecutivo comunale avesse avuto contatti con la Regione Umbria e l’Anas riguardo ai tempi di realizzazione dell’opera.

Durante il suo intervento, l’assessore Carletti ha anche sottolineato che non è stata ricevuta alcuna risposta ufficiale dall’Anas e dalla Regione Umbria in seguito all’invio dell’interrogazione riguardante il ripristino del cavalcavia lungo la strada vicinale dei Ramaioli.

Tuttavia, ha condiviso i contenuti delle interlocuzioni avute con i tecnici dell’Anas di zona. Ha confermato che la progettazione del nuovo ponte è stata completata e che attualmente sono in corso le verifiche di conformità e validazione necessarie per procedere alla fase esecutiva del progetto. Grazie all’accordo quadro già in essere, si prevede che l’iter procederà in modo rapido una volta terminata questa fase.

Salvo imprevisti, come ha precisato Carletti, il montaggio del nuovo ponte potrebbe concludersi tra settembre e ottobre prossimi. L’apertura al transito è quindi prevista entro la fine del 2023.

L’assessore ha inoltre evidenziato che i residenti della zona dispongono di una viabilità alternativa in buone condizioni, che può alleviare il disagio causato dalla maggiore distanza da percorrere lungo la E45. Inoltre, il Comune ha avviato una procedura tecnica per affidare a una ditta specializzata la sistemazione di una strada vicinale.