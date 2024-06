Ribaltamento di Autoarticolato sulla S.P. 257 “Apecchiese”: Intervento della Polizia Provinciale

Un autoarticolato si è ribaltato lungo la Strada Provinciale 257 “Apecchiese”, causando un significativo intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. La Polizia Provinciale, in collaborazione con la Polizia Locale di Castello, ha regolamentato la circolazione, intervenendo prontamente sul luogo dell’incidente avvenuto nella serata di ieri.

Le operazioni di trasbordo della merce e la rimozione del mezzo incidentato hanno richiesto diverse ore a causa delle difficoltà tecniche riscontrate. Gli agenti hanno dovuto lavorare intensamente per garantire che le operazioni si svolgessero in completa sicurezza, evitando ulteriori rischi per la viabilità.

Durante l’intervento, il traffico sulla S.P. 257 è stato regolamentato per consentire il passaggio dei veicoli in maniera ordinata e sicura, minimizzando i disagi per gli automobilisti. La presenza delle forze dell’ordine è stata fondamentale per gestire la situazione e assicurare che le operazioni si concludessero senza ulteriori complicazioni.

Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le indicazioni fornite dagli agenti e a prestare massima attenzione durante il transito nell’area interessata dall’incidente. La Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Castello hanno dimostrato grande professionalità nel gestire un intervento complesso, assicurando la sicurezza stradale e la risoluzione del problema nel minor tempo possibile.