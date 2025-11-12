Riapre l’Informagiovani di Umbertide, spazio per i giovani

Nuova sede accogliente e servizi rinnovati per la comunità

Ha ripreso vita l’Informagiovani di Umbertide, tornato ad accogliere ragazzi e cittadini nella nuova sede di piazza Michelangelo 11. Lo spazio, completamente riorganizzato, si presenta con un allestimento moderno e funzionale, pensato per rendere più agevole la fruizione dei servizi e favorire momenti di incontro e dialogo. La riapertura segna un passo significativo per la comunità, che ritrova un presidio storico dedicato alle esigenze delle nuove generazioni.

Il centro, gestito dal Comune di Umbertide, si rivolge agli adolescenti e ai giovani dei territori di Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone, offrendo strumenti di orientamento e supporto per la costruzione di percorsi personali e professionali. L’Informagiovani si propone come luogo di ascolto e partecipazione, dove documentarsi su opportunità di studio, lavoro, tempo libero e vita sociale.

La missione è chiara: essere bussola, antenna e punto-rete per il mondo giovanile. Da un lato guida i ragazzi nella ricerca di occasioni formative e di aggregazione, dall’altro raccoglie idee e problematiche emergenti, diventando ponte tra istituzioni, scuole, uffici del lavoro e associazioni. Grazie a questa funzione di osservatorio, il servizio contribuisce a orientare anche le scelte politico-amministrative locali.

La nuova sede offre spazi polivalenti per studio, navigazione internet e progettazione. Il personale specializzato garantisce consulenze personalizzate e accompagna i cittadini nella ricerca di soluzioni. Durante l’anno sono previsti seminari, proiezioni e attività pensate per stimolare confronto e crescita.

L’assessore ai servizi sociali Lara Goracci ha sottolineato l’importanza della riapertura, definendo l’Informagiovani un luogo dove i giovani possono sentirsi accolti e sostenuti. Un presidio che diventa motore di idee e relazioni, capace di rafforzare il senso di cittadinanza attiva.

Il servizio è operativo con orari fissi: martedì dalle 15.00 alle 18.00 e giovedì dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede o contattare il numero 340 6206917.