Riapre la ciclabile sulla Tiberina 3 Bis da lunedì 16

Conclusa la fase dei lavori sul cavalcavia Madonna del Moro

Da lunedì 16 giugno torna accessibile in tutta la sua estensione la pista ciclabile lungo la Strada Statale Tiberina 3 Bis, nel tratto comunemente noto come “rettilineo”. Il percorso era stato chiuso temporaneamente per consentire in condizioni di sicurezza l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria al cavalcavia di via Madonna del Moro.

I lavori in questione, attualmente ancora in corso, si sono concentrati in particolare sulla pila situata tra la ciclabile e la linea ferroviaria. Questa fase dell’intervento, necessaria per garantire la stabilità della struttura, ha comportato l’inaccessibilità alla pista per diverse settimane, con conseguente modifica temporanea alla mobilità dolce lungo l’asse viario interessato.

L’intervento complessivo sul cavalcavia, che ha un valore economico pari a 1 milione e 120mila euro, mira a migliorare in modo sostanziale le condizioni strutturali dell’infrastruttura, prolungandone la durata utile e adeguandone le prestazioni agli standard contemporanei di sicurezza e portata. Le operazioni includono lavori su elementi portanti e strutturali che risultano essenziali per la funzionalità del collegamento.

La porzione di intervento che interferiva direttamente con la fruibilità della ciclabile è stata completata, permettendo così la restituzione alla cittadinanza dell’intero tracciato ciclopedonale, utilizzato quotidianamente da residenti e lavoratori.

Il cavalcavia di via Madonna del Moro rappresenta un punto nevralgico del sistema viario che collega il centro urbano con l’area industriale omonima. Per questo motivo, la sua manutenzione riveste una rilevanza strategica non solo per la viabilità ordinaria, ma anche per il flusso commerciale e logistico che interessa il territorio.

Il completamento dell’intervento strutturale, previsto entro la fine dell’estate, consentirà di ottenere un netto miglioramento delle performance complessive del cavalcavia. La struttura, una volta riaperta al traffico, sarà più sicura e maggiormente idonea a sostenere i carichi di transito attuali, anche in vista dell’intensificazione del traffico legato alle attività produttive della zona.

La scelta di mantenere attivi gli altri collegamenti durante il cantiere e di chiudere solo temporaneamente la pista ciclabile è stata dettata dall’esigenza di contenere i disagi alla circolazione generale. Tuttavia, la chiusura della ciclabile ha reso necessarie deviazioni e percorsi alternativi per ciclisti e pedoni, ora finalmente superate con la riapertura della tratta.

L’intervento si colloca all’interno di un più ampio piano di riqualificazione infrastrutturale che coinvolge diversi nodi strategici del territorio, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza, la fluidità del traffico e l’integrazione tra mobilità veicolare e sostenibile.

Il ritorno alla piena fruibilità della pista lungo la Tiberina 3 Bis assume un valore significativo anche in ottica ambientale, favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata e incentivando la mobilità sostenibile. Il tratto, che si estende per una lunghezza rilevante lungo un asse extraurbano ad alto scorrimento, rappresenta un’opzione importante per spostamenti quotidiani non motorizzati.

La riapertura, fissata per il 16 giugno, coincide con l’inizio della stagione estiva, periodo in cui il numero di utenti della pista ciclabile tende ad aumentare, sia per esigenze di trasporto che per finalità ricreative. La sua piena operatività potrà quindi contribuire a decongestionare ulteriormente il traffico locale, offrendo un’alternativa efficiente e sicura.

L’avanzamento dei lavori sul cavalcavia proseguirà senza interferire con il transito ciclabile. Le attività restanti riguarderanno altre porzioni della struttura, non impattando più direttamente sul percorso ciclopedonale.