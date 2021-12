Retrò: le disposizioni per transito e sosta veicolari

Per consentire lo svolgimento di Retrò domenica 19 dicembre il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 6.00 alle ore 20.00 istituirà il divieto di transito e il divieto di sosta (eccetto i mezzi di soccorso e mezzi di polizia) su piazza Garibaldi e su via Gramsci, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Antonio e piazza Garibaldi.

Per residenti e autorizzati sarà prevista una viabilità alternativa con itinerario viale Vittorio Veneto, via Antonio Gramsci, via Sant’Antonio, via Mazzini, piazza Garibaldi, via degli Albizzini o via San Bartolomeo.