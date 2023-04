Resta in panne ferita su E45, ha investito animale selvatico

Resta in panne ferita su E45 – Ieri sera, mentre percorreva la Strada Statale E-45, all’altezza dello svincolo Selci Lama, una ragazza ha investito un grosso animale selvatico – forse un cinghiale -, rimanendo poi in panne sulla carreggiata.

La giovane – una cittadina italiana, del 2002 – ferita e in difficoltà, era stata vista da alcuni automobilisti che preoccupati per l’incolumità della conducente e per la sicurezza degli automobilisti in transito, hanno allertato la Sala Operativa della Polizia di Stato che ha inviato immediatamente una pattuglia del Commissariato di Città di Castello e informato il personale del 118.

Gli agenti hanno segnalato il veicolo e rallentato il traffico in sicurezza. Hanno poi rassicurato la giovane conducente ancora visibilmente scossa dall’accaduto e ferita dall’impatto.

Dopo averla affidata alle cure dei sanitari e aver constatato che il veicolo non era in grado di ripartire, gli agenti hanno provveduto a chiamare il soccorso stradale per la sua rimozione.

Al termine della disavventura, la 21enne ha ringraziato i due agenti della Polizia di Stato per la grande professionalità e sensibilità dimostrata.