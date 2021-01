Report Legambiente Umbria, Umbertide secondo miglior Ecosistema Urbano della regione

Il Comune di Umbertide, con un punteggio pari a 113,7, si classifica al secondo posto del primo Ecosistema Urbano regionale redatto da Legambiente Umbria.

Come spiega Legambiente Umbria, l’insieme dei diciotto indicatori selezionati per il report copre sei principali componenti ambientali presenti in una città: aria, acqua, rifiuti, mobilità, suolo e territorio, energia. Il tutto per valutare tanto i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali, quanto la capacità di risposta e di gestione ambientale.

Il lavoro redatto su scala regionale utilizza parte degli indicatori presenti anche nel rapporto nazionale che ogni anno viene stilato da Legambiente in collaborazione con Il Sole 24 e Ambiente Italia, riguardante i 104 capoluoghi di Provincia a livello nazionale. Gli indicatori sono stati rilevati su scala locale e altri, sono stati raccolti e resi disponibili da altri soggetti istituzionali e di ricerca (come Istat, Arpa, Auri, Aci, Openpolis e altri). Il rapporto restituisce così un quadro della situazione ambientale dei Comuni della Regione Umbria con una popolazione maggiore di 15mila abitanti.

“Quello uscito dal primo Ecosistema Urbano Regionale da parte di Legambiente – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini – è un risultato che ci riempie di orgoglio. Il report pubblicato oggi è uno stimolo a migliorare sempre di più, guardando con fiducia gli appuntamenti che ci attendono nel futuro, riguardanti le tematiche ambientali e la sostenibilità”.