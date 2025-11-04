Regione e Comune presentano Agenda Urbana a Città di Castello

Investimenti da oltre sei milioni per una città più verde

Regione Umbria e Comune di Città di Castello aprono un dialogo diretto con la cittadinanza sul futuro urbano della città attraverso “Rigenerare l’Umbria – Agenda Urbana a Città di Castello”, l’iniziativa pubblica in programma giovedì 6 novembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale Carducci. La fonte del comunicato, CDCNOTIZIE, evidenzia come il progetto metta a disposizione oltre 6,7 milioni di euro destinati a trasformare la città in uno spazio più vivibile, inclusivo e sostenibile, rafforzando qualità della vita, coesione sociale e innovazione tecnologica.

L’incontro sarà occasione di confronto con professionisti, scuole, associazioni e cittadini per illustrare i programmi di investimento e raccogliere suggerimenti su come rendere Città di Castello una città più verde, intelligente e accogliente. Tra gli interventi principali, spiccano quelli del vice presidente della giunta regionale Tommaso Bori, del sindaco Luca Secondi, del vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi, della dirigente regionale Cristiana Corritoro e della dirigente comunale Marcella Mariani. La consigliera Letizia Michelini sarà inoltre presente per sottolineare l’importanza della partecipazione istituzionale nella costruzione di politiche urbane condivise.

Secondo il comunicato, gli interventi previsti interesseranno principalmente l’ansa del Tevere, con il Parco Langer ridisegnato come palcoscenico a cielo aperto per cultura, paesaggio e socialità, e la nascita di un Parco Agricolo che collegherà città e campagna, promuovendo l’agricoltura sostenibile. Piazzale Ferri diventerà un modello di progettazione ecocompatibile con superfici permeabili, alberature e sistemi di drenaggio naturale. La riqualificazione urbana si estenderà alle mura storiche, integrando passato e futuro, e sarà accompagnata da percorsi ciclopedonali che collegheranno il centro storico agli spazi di vita quotidiana.

Non mancheranno soluzioni innovative legate al digitale e al sociale: il sistema Digital Twin permetterà di monitorare in tempo reale traffico, qualità dell’aria e servizi urbani. Grazie al Fondo Sociale Europeo, saranno promosse iniziative di inclusione lavorativa, centri per la famiglia e progetti innovativi come il Frutteto di Comunità, esempi concreti di welfare di prossimità in cui i cittadini diventano protagonisti del cambiamento.

La fonte CDCNOTIZIE/2025/11/04/COMUNINLINEA/429/MB sottolinea che Agenda Urbana rappresenta una straordinaria opportunità per Città di Castello e per le principali città umbre, combinando sostenibilità ambientale, innovazione digitale, partecipazione sociale e sviluppo urbano, con investimenti strategici che guardano al benessere dei cittadini e alla valorizzazione del patrimonio urbano.