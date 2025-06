Referendum a Città di Castello: 29.501 al voto

Seggi aperti l’8 e il 9 giugno, attivi i servizi comunali

Saranno 29.501 i cittadini di Città di Castello che domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno saranno chiamati a esprimersi sui cinque quesiti dei referendum popolari abrogativi. I votanti risultano suddivisi in 14.255 uomini e 15.246 donne, tra cui 178 giovani al primo voto nel 2025, di cui 88 maschi e 90 femmine. La più giovane, diventata maggiorenne proprio domenica 8 giugno, farà il suo esordio elettorale. Presenti anche 29 centenari, in prevalenza donne, con tre maschi e 26 femmine. L’elettrice più anziana ha 104 anni.

Saranno sei gli elettori provenienti da altri comuni che hanno chiesto di votare nel territorio tifernate (due uomini e quattro donne), mentre 45 cittadini di Città di Castello eserciteranno il diritto di voto in altre città (16 maschi e 29 femmine). Il territorio comunale sarà coperto da 54 sezioni ordinarie e due speciali, allestite presso l’ospedale e la struttura Asp Muzi Betti.

Il seggio con meno iscritti sarà il numero 43 di Petrelle, con 208 votanti, mentre quello con maggiore affluenza prevista sarà il numero 5 presso la scuola primaria di Pieve delle Rose, con 818 elettori. L’Ufficio Elettorale del Comune, guidato da Daniela Salacchi, ha comunicato modifiche relative alla sede di alcune sezioni a causa di interventi edilizi in corso in diversi plessi scolastici.

Gli elettori delle sezioni 4, 7, 8, 25, 34 e 41, originariamente situate alla scuola Dante Alighieri, voteranno alla scuola Giovanni Pascoli. I cittadini iscritti alla sezione 39 della scuola di Badia Petroia si recheranno alla scuola superiore di Trestina, stessa destinazione prevista per gli iscritti alla sezione 44, precedentemente assegnata all’ex scuola dell’infanzia – Pro Loco di Lugnano.

Per gli elettori con limitazioni fisiche o di salute, sarà possibile votare con accompagnatore o richiedere il voto a domicilio, qualora non si disponga già del timbro autorizzativo sulla tessera. L’USL Umbria 1 ha attivato un servizio di certificazione specifico per garantire l’esercizio del diritto di voto in tali condizioni.

È confermato anche il trasporto pubblico assistito verso i seggi per anziani e disabili, con un mezzo dedicato attivo domenica 8 giugno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, e lunedì 9 giugno dalle 9.00 alle 12.00. Il servizio è prenotabile al numero 339.7383277.

Da venerdì 6 giugno, l’Ufficio Elettorale in via XI Settembre 41 osserverà un orario continuato per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, necessari per la partecipazione al voto. Il rilascio avverrà previa presentazione di un documento di identità valido. Gli orari saranno: venerdì 6 dalle 8.30 alle 18.00, sabato 7 dalle 9.00 alle 18.00, domenica 8 dalle 7.00 alle 23.00, e lunedì 9 dalle 7.00 alle 15.00.

La tessera elettorale può essere richiesta in caso di smarrimento, furto, deterioramento, cambio di residenza o esaurimento degli spazi disponibili. Per ottenere il duplicato è necessario compilare apposita dichiarazione, allegare la denuncia (in caso di furto) o consegnare la tessera danneggiata o completa.

I cittadini potranno ritirare la tessera anche per altri membri del proprio nucleo familiare. Tutte le indicazioni sono accessibili sulla sezione Referendum 2025 del sito del Comune di Città di Castello.