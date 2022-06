Referendum 12 giugno, 11.796 umbertidesi al voto

Sono 11.796 (6.086 donne e 5.710 uomini) gli elettori residenti nel Comune di Umbertide che domenica 12 giugno sono chiamati alle urne per i referendum abrogativi. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 presso le 19 sezioni elettorali (oltre al seggio speciale attivo presso l’ospedale) allestite sul territorio comunale.

Seggi In occasione della consultazione referendaria, il seggio numero 9 ospitato presso la scuola di Niccone è trasferito presso la scuola dell’infanzia di Molino Vitelli.

Inoltre il seggio numero di 13 di Calzolaro viene trasferito dalla scuola dell’infanzia al Cva della frazione. Si ricorda che gli elettori dei seggi 6, 7 e 8 (che normalmente votavano alla scuola dell’Infanzia “Marcella Monini” in via Morandi), come avviene da alcune tornate elettorali a questa parte, dovranno recarsi a votare presso la scuola media “Pascoli”. Il seggio più numeroso è il n. 1, scuola primaria Di Vittorio, con 978 aventi diritto al voto, mentre il più piccolo è il seggio di Preggio (sezione n. 14) con 163 iscritti.

Aperture ufficio elettorale Gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e un documento di identità o riconoscimento valido. Si raccomanda di controllare per tempo la validità dei documenti e il possesso della tessera elettorale. È bene verificare se la tessera elettorale ha ancora spazi per i timbri o se sono esauriti, se è deteriorata o è stata smarrita.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio elettorale, sito in Piazza Matteotti, che sarà aperto anche nei giorni di venerdì 10, sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica 12 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 anche per la stampa della tessera elettorale. Contatti: Ufficio elettorale 075/9419212 075/9419246 mail anagrafe@comune.umbertide.pg.it.

Regole Come indicato nelle prescrizioni impartite dal Ministero dell’Interno e della Salute inerenti il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni referendarie dell’anno 2022, per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica; l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso al seggio, prima di ricevere le schede e la matita ed è consigliata una ulteriore detersione della mani al completamento delle operazioni di voto; nell’interesse di tutti i cittadini elettori, l’ingresso alla sedi e ai seggi è disciplinato per evitare rischi di aggregazione e di affollamento e si deve sempre mantenere la distanza di almeno 1 metro; è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione, come evitare di recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°.