Rafforzare la sostenibilità nella filiera del tabacco umbro

Durante un importante incontro tenutosi oggi a Città di Castello, vari stakeholder hanno discusso il futuro della filiera tabacchicola umbra, ponendo un enfasi speciale sulla sostenibilità. L’evento, intitolato “Sostenibilità, le sfide delle imprese tabacchicole”, ha visto la partecipazione di figure chiave come la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.

Questo appuntamento è stato organizzato da Opta e JTI Italia, e ha rappresentato un’opportunità cruciale per dialogare su come promuovere una crescita responsabile del settore, attuando pratiche che minimizzino l’impatto ambientale e sociale in regione.

Durante il dialogo, i relatori hanno esaminato le pratiche migliori attualmente in atto e discusso le sfide imminenti. Il Sindaco Secondi ha sottolineato l’importanza della coltura del tabacco per la comunità locale e ha rassicurato il pubblico sul supporto continuo dell’amministrazione cittadina verso un’avanzata sostenibile del settore.

La Presidente Tesei ha messo in luce l’importanza strategica del tabacco per l’economia agricola regionale e ha ribadito l’impegno della Regione nell’ottimizzare risorse per una coltivazione che rispetti sia l’ambiente sia le esigenze economiche dei produttori.

Durante l’evento, è stato anche evidenziato l’impegno di lungo termine di JTI Italia nella filiera tabacchicola umbra, culminato con la firma di un Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Agricoltura, che prevede l’acquisto di tabacco italiano per i prossimi tre anni, assicurando così stabilità economica ai produttori locali.

L’evento ha offerto un palco per dibattere non solo le strategie attuali, ma anche per pianificare il futuro del settore in modo che continui a svilupparsi in maniera sostenibile. Si è parlato dell’importanza del tabacco Virginia Bright, coltivato in Umbria, come simbolo di eccellenza del Made in Italy riconosciuto a livello internazionale.

Con la collaborazione di enti governativi, istituzioni accademiche e aziende private, si cerca di garantire che la filiera non solo sopravviva ma prosperi, adottando innovazioni e miglioramenti continui che beneficino sia l’ambiente sia l’economia locale. Questo incontro ha dimostrato un impegno condiviso verso un futuro dove la sostenibilità è al centro del settore tabacchicolo umbro.