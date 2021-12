Chiama o scrivi in redazione

Raffaello il figlio del vento, il racconto in scena al Teatro degli Illuminati

RAFFAELLO il figlio del vento, il racconto avvincente e poetico sul grande genio dell’umanità Raffaello Sanzio, va in scena al Teatro Morlacchi di Perugia, da martedì 14 a domenica 19 dicembre (da martedì a venerdì alle 21, sabato alle 18 e domenica alle 17) e al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, lunedì 20 dicembre, alle 21.

Fonte Ufficio Stampa

Teatro Stabile dell’Umbria

Lo spettacolo è scritto e interpretato dall’attore, performer e giullare Matthias Martelli ed è prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria insieme a Doc Servizi.

Considerato simbolo di grazia e perfezione, la vita del pittore divino esplode non solo di arte pura, ma anche di felicita, eros, sfide, contraddizioni e perfino polemiche con l’autorità e il senso morale del tempo.

Matthias Martelli, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan e a Perugia anche da Giulia Subba, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore all’interno di un viaggio appassionante, rendendo vivi i personaggi, entrando con le immagini e le parole dentro i capolavori di Raffaello, scoprendo le curiosità, i suoi amori e immergendosi nel clima dell’epoca.

Uno spettacolo che vuole essere celebrazione della vita di un genio, ma anche la risposta a un’esigenza del presente: oggi, come non mai, e necessario puntare a un nuovo Rinascimento dell’arte e della cultura nel nostro Paese.

“Mi sono chiesto chi fosse realmente Raffaello, – dice Matthias Martelli – chi ci fosse dietro all’immagine stereotipata che tutti abbiamo in mente: un ragazzo perfetto, tranquillo, modesto. Più andavo avanti nella ricerca più emergeva la figura di un genio multiforme e affascinante, capace di meravigliarsi come un bambino, disponibile ad apprendere come un eterno allievo, dotato di uno straordinario talento umano e artistico che gli ha permesso di esprimere tutto il suo genio creativo all’interno di una vita felice, piena e rocambolesca.”

Giovedì 16 dicembre, alle 17,30, al Teatro Morlacchi, Matthias Martelli, partecipa all’incontro con il pubblico tenuto dal Prof. Alessandro Tinterri, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo e di Storia e Critica del Cinema dell’Università degli Studi di Perugia. Al termine verrà offerta al pubblico una degustazione di vini Madrevite di Castiglion del Lago.

Per accedere a teatro è necessario il Green Pass.

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita.

La prevendita dei biglietti a Perugia viene effettuata, dal lunedì al venerdì, dalle 10,30 alle 14, presso il Botteghino di Piazzale del Bove via Campo di Marte, 95, tel.393/9139922 e al botteghino del teatro Morlacchi, 0755722555, dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 14 e dalle 17 alle 20, il sabato dalle 17 alle 20.

E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.