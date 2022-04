Questo non è amore, la Polizia incontra i cittadini a Città di Castello

Una mattinata all’insegna della prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza verso le donne. Con questo spirito oggi, in piazza Matteotti a Città di Castello, ha fatto tappa il camper rosa della campagna nazionale “Questo non è amore” per far conoscere ai cittadini e agli studenti gli strumenti e le metodologie utilizzati dalla Polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne.

L’evento ha coinvolto anche numerosi studenti del Liceo Classico “Plinio” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri” che hanno visitato il camper allestito come aula didattica multimediale e si sono confrontati con gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, sul tema del contrasto alla violenza di genere.

Presenti anche il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi; l’Assessore ai Servizi Educativi e alle Pari Opportunità, Letizia Guerri; l’Assessore allo Sport, Riccardo Carletti e gli Assistenti Sociali del Comune.

All’iniziativa è intervenuto anche il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai che ha sottolineato come «sia importante per la Polizia di Stato esprimere al massimo le azioni di formazione e informazione attraverso una presenza continua sul territorio e una costante vicinanza alle comunità. Supportare le vittime nel percorso della denuncia, facendo squadra con le varie figure professionali coinvolte, è la vera forza per combattere insieme la violenza contro le donne. È fondamentale avviare una nuova stagione di confronto, di dialogo, di interfaccia con le giovani generazioni verso le quali abbiamo la responsabilità di incidere nel dire che è necessario, ma anche possibile, rompere il muro del silenzio, che la Polizia di Stato c’è anche attraverso le nuove forme di comunicazione che permettono un contatto immediato tra i cittadini e le Forze dell’Ordine».

Tantissime le domande degli studenti finalizzate alla comprensione delle attività di repressione e soprattutto di prevenzione che svolge la Polizia di Stato.

Il progetto contro la violenza di genere ha in programma ulteriori tappe nelle piazze dei Comuni della provincia di Perugia.