Quattro Daspo Willy dopo una rissa in un bar a Città di Castello

Il “Daspo Willy”, noto anche come “Dacur” (Divieto d’accesso alle aree urbane), è una misura di prevenzione introdotta nel dicembre 2020 in seguito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, un giovane di 21 anni, a Colleferro, in provincia di Roma. Questa misura è stata introdotta per arginare l’aumento delle aggressioni e dei delitti, come furti e rapine, commessi da gruppi di giovani e giovanissimi, spesso ancora minori. Il Daspo Willy impedisce a chi si aggirava nelle zone più frequentate della città e più affollate dalla movida per commettere reati contro il patrimonio e la persona.

In base a tali considerazioni, il Questore ha deciso di vietare l’accesso all’esercizio pubblico e le immediate vicinanze dello stesso a tre dei soggetti per un anno, mentre per uno dei partecipanti la misura avrà una durata di 6 mesi. L’obiettivo di tali misure è la tutela delle persone che frequentano quei luoghi e la prevenzione di futuri episodi simili.