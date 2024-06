Profondo cordoglio delle istituzioni per scomparsa Giuseppe Tosti

Profondo cordoglio delle istituzioni per la scomparsa dell’Ingegner, Giuseppe Tosti. Aveva 97 anni

Profondo cordoglio in città per la scomparsa all’età di 97 anni dell’Ingegner, Giuseppe Tosti, professionista di fama internazionale, particolarmente conosciuto per aver curato il definitivo intervento di consolidamento della torre civica, riaperta al pubblico nel 2018 dopo 13 anni di chiusura. Un legame professionale e non solo con la città che gli era valso anche il conferimento della cittadinanza onoraria il giorno dei Santi Patroni, il 13 Novembre del 2013 da parte del sindaco e del comune. “La scomparsa dell’ingegner Giuseppe Tosti ci addolora molto per averlo conosciuto da vicino, in particolare nel periodo in cui ha guidato con grande professionalità il gruppo di lavoro dei tecnici comunali ed esterni che hanno progettato e realizzato il consolidamento della torre civica, simbolo della storia e tradizioni della nostra città.

Un signore, un gentiluomo, un grandissimo professionista che abbiamo avuto onore di conoscere ed apprezzarne le doti umane prima di tutto e la dedizione al lavoro che con competenza e passione sapeva infondere a tutti noi”, è quanto dichiarato dal sindaco, dal vice-sindaco con delega all’urbanistica e dal Presidente del Consiglio Comunale che allora conferì la cittadinanza onoraria, nel formulare le più sentite condoglianze alla famiglia e all’ordine degli Ingegneri di cui era il punto di riferimento. In particolare il sindaco ricorda con commozione e gratitudine il periodo trascorso a fianco dell’ingegner, Giuseppe Tosti, quando ricopriva l’incarico di assessore ai lavori pubblici.

La documentazione relativa ai lavori di consolidamento della torre civica è stata acquisita dall’archivio di Stato di Roma insieme ai più importanti progetti dell’ingegner Giuseppe Tosti, che sono entrati a far parte della raccolta che l’istituzione ha dedicato all’illustre professionista, cittadino onorario di Città di Castello. L’intervento è divenuto pertanto caso di studio a disposizione della consultazione dei tecnici e punto di riferimento, per la particolarità e il carattere innovativo delle soluzioni adottate, per analoghi lavori di consolidamento di monumenti.