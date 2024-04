“Primavera in musica”: serata di beneficenza a Città di Castello

Evento musicale con artisti locali per raccogliere fondi per un servizio di trasporto sociale

Il 4 maggio, alle ore 21, la Chiesa di San Francesco a Città di Castello ospiterà un evento speciale intitolato “Primavera in musica”, organizzato da ANTEAS Città di Castello Odv in collaborazione con Cesvol Umbria Ets e con il sostegno finanziario della FNP CISL Umbria tramite Anteas regionale Umbria. L’evento ha un doppio valore: oltre a celebrare la musica, mira a sostenere un’iniziativa di beneficenza che prevede la raccolta fondi necessari per l’acquisto di un automezzo dedicato al trasporto sociale gratuito.

La serata promette di essere un’occasione di grande valore artistico e umano. Leonardo Poesini, noto per la sua abilità nel condurre eventi culturali, guiderà il pubblico attraverso le esibizioni di un ensemble di talenti musicali. Tra gli artisti figurano il Coro di voci bianche “San Francesco di Sales” e il Gruppo vocale “Lemon Tree Vocal Band”, entrambi diretti da Maurizio Poesini, il cui repertorio variegato aggiunge una dimensione emozionante all’evento.

Inoltre, il Coro Gospel Altotiberino, sotto la direzione di Paolo Fiorucci, si esibirà con una serie di solisti di eccezionale calibro, tra cui Riccardo Orfanini, Enzo Caprioli, Monia Salito, Stefano Zamponi e Michela Leonardi, con l’accompagnamento del pianista Lorenzo Tosi. Questi artisti porteranno sul palco il vibrante spirito del gospel, garantendo momenti di intensa emozione musicale.

Il programma sarà arricchito dalla presenza di solisti di fama internazionale come il soprano Klara Luznik, il tenore FeiYe Wang e la pianista Katarina Polchi, il cui talento è riconosciuto in ambito operistico e concertistico. A completare la serata, il poeta Patrizio Blonda offrirà una performance poetica, creando un ponte tra musica e letteratura che promette di toccare le corde dell’anima.

“Primavera in musica” non è solo un evento culturale, ma anche una manifestazione di solidarietà che dimostra come la musica possa diventare uno strumento di supporto concreto per la comunità. L’accesso all’evento è basato su offerta libera, con tutti i ricavati destinati a finanziare un automezzo per il trasporto gratuito, essenziale per assistere chi si trova in condizioni di bisogno nella regione di Città di Castello.

Attraverso questa iniziativa, ANTEAS e i suoi partner dimostrano un impegno costante nel supportare progetti di valore sociale, confermando il potere della musica come veicolo di cambiamento e aiuto comunitario.