Presentazione libro ‘Il coraggio di chi ha perso’ Città di Castello

Sabato 9 dicembre, alle 10:30, nella Biblioteca “Giosuè Carducci” di Città di Castello, si terrà la presentazione del libro “Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario” di Franco Chianelli. Il libro racconta la storia del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, un’associazione di volontariato nata 33 anni fa dal dolore per la perdita di un figlio e divenuta un faro di speranza per i malati oncoematologici.

Il libro è un viaggio attraverso la memoria dell’autore, Franco Chianelli, che racconta gli anni drammatici della malattia e della scomparsa del piccolo Daniele, morto a soli 10 anni a causa di una leucemia. Prosegue poi narrando i primi passi dell’associazione di volontariato fondata dai coniugi Chianelli insieme ad altri 18 genitori che avevano condiviso con loro il dolore della malattia dei propri figli.

Il racconto è arricchito da testimonianze di pazienti, medici e volontari, e mostra come la crescita dell’associazione sia andata di pari passo con i successi dei ricercatori e dei medici dell’Istituto di Ematologia e le grandi battaglie per l’Oncoematologia pediatrica, che oggi è motivo di orgoglio per la sanità umbra e non solo.

Durante la presentazione, l’autore e sua moglie, Luciana Cardinali, discuteranno del libro con il dottor Antonio Pierini, medico in Ematologia con Trapianto di midollo osseo, e i giornalisti Paola Costantini e Gabrio Possenti. Saranno presenti anche il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessore alla cultura Michela Botteghi.

“Il coraggio di chi ha perso” non è solo un libro, ma un messaggio di speranza e un tributo alla resilienza di coloro che, nonostante la perdita e il dolore, hanno trovato la forza di lottare e di fare la differenza nella vita di tante persone.