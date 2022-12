Polizia Locale di Città di Castello intensifica i controlli stradali

In prossimità ormai delle feste natalizie la Polizia Locale di Città di Castello intensifica i controlli stradali sia con l’impiego di pattuglie in centro storico che nel territorio esterno. In viale Grecia nella frazione di Trestina veniva fermato un auto condotta da una donna residente a Città di Castello di anni 49, con il veicolo senza copertura assicurata e inoltre oggetto di confisca amministrativa a seguito di sequestro amministrativo e quindi di proprietà dello Stato. Alla conducente veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 866, oltre che la privazione della disponibilità del veicolo stesso e la denuncia a piede libero per il reato di cui all’art. 646 CP – appropriazione indebita. In via via San Bartolomeo, durante i rilievi di un incidente stradale, gli agenti interventi sul posto accertavano che la patente del conducente di nazionalità nigeriana, residente a Città di Castello, responsabile dell’evento, era falsificata. Pertanto si procedeva a deferire il medesimo all’autorità giudiziaria, con sequestro della patente e fermo del veicolo per giorni 90. Inoltre si contestava al conducente la guida senza patente che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.100, oltre che la mancanza di revisione per euro 173. Il Comandante Emanuele Mattei, insediatosi da alcune settimane, si congratula con i suoi agenti “per l’impegno profuso in questi giorni dal suo arrivo e assicura una presenza capillare su tutto il territorio, comprese le frazioni, del proprio personale a a tutela della sicurezza stradale e urbana.”