Piosina celebra la civiltà contadina con la Battitura del Grano

Piosina, centro della tradizione contadina e della gastronomia locale, ospiterà la 41ª edizione della rievocazione della Battitura del Grano dal 17 al 21 luglio, evento che ripropone le pratiche agricole storiche e offre una varietà di attività culturali e gastronomiche.

La località di Piosina si prepara a celebrare ancora una volta la sua tradizione agricola con la 41ª edizione della rievocazione della Battitura del Grano, in programma da mercoledì 17 a domenica 21 luglio. Questo evento, uno dei più longevi nel suo genere, offre una panoramica affascinante delle antiche pratiche agricole, dalla semina alla raccolta del grano, fino alla battitura notturna, trasformando il paese in un vero e proprio teatro all’aperto.

Organizzato dalla Pro Loco di Piosina, guidata dal presidente Luigi Perugini e dal presidente onorario Bruno Allegria, l’evento coinvolge oltre 120 volontari che collaborano per accogliere al meglio i visitatori. La manifestazione si distingue non solo per la rievocazione storica, ma anche per la ricca offerta gastronomica, con stand che propongono menù a chilometro zero, sport e musica.

La presentazione ufficiale del programma si è tenuta presso la residenza storica “Il Biribino”, alla presenza degli assessori Letizia Guerri e Benedetta Calagreti, e del dirigente scolastico Simone Casucci, insieme a una delegazione di docenti. Durante l’evento, gli organizzatori hanno ricreato un’atmosfera d’altri tempi, con una tavola imbandita con le specialità gastronomiche locali, come le tagliatelle fatte a mano dalla signora “Beppa” Amantini e il sugo d’oca, oltre al pane integrale, arrosti di carne e dolci tradizionali.

La festa, nata come semplice evento paesano, ha acquisito nel tempo una dimensione più complessa grazie ai suggerimenti di esperti di rievocazioni e all’esperienza degli anziani contadini locali. Alla fine degli anni ’80, la Pro Loco ha acquistato una trebbiatrice d’epoca, restaurata e ancora oggi utilizzata insieme ad altri attrezzi agricoli storici. La trebbiatrice è azionata da un motore Landini a testa calda, fornito da collezionisti della zona, e anche l’abbigliamento degli operatori è curato nei minimi dettagli.

Dal 2019, la Battitura del Grano si svolge in notturna, riprendendo l’antica usanza. L’evento di apertura, previsto per mercoledì 17 luglio alle 21:00, vedrà la raccolta del grano illuminata da fonti artificiali, con il professor Tommaso Bigi che presenterà i vari personaggi storici della serata.

Il presidente Luigi Perugini ha spiegato che la scelta della notturna è legata alle temperature estive elevate e al desiderio di rendere l’evento accessibile a un pubblico più ampio. Inoltre, dal 2015, la Pro Loco collabora con il molino medievale “Renzetti” per trasformare il grano trebbiato in farina integrale, utilizzata poi per il pane servito durante le serate gastronomiche.

Bruno Allegria, presidente onorario della Pro Loco, ha sottolineato l’importanza culturale e identitaria della manifestazione, che permette alla comunità di riscoprire le proprie radici e tradizioni. Anche gli assessori Letizia Guerri e Benedetta Calagreti hanno evidenziato il valore della rievocazione per la comunità locale, esprimendo gratitudine verso i volontari che rendono possibile l’evento.

Il vice presidente dell’assemblea legislativa regionale, Michele Bettarelli, ha lodato l’aspetto culturale della rassegna, riconoscendo l’importanza della Battitura del Grano nella storia e nella tradizione agricola della regione.

In sintesi, la rievocazione della Battitura del Grano a Piosina rappresenta un momento di grande valore culturale e comunitario, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente che celebra le tradizioni contadine e gastronomiche locali.