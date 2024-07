Pinacoteca di Città di Castello: Un Museo Amico dei Cani

Pinacoteca di Città di Castello – La Pinacoteca di Città di Castello, il secondo museo più importante dell’Umbria dopo la Galleria Nazionale, ha aperto le sue porte ai cani di piccola taglia da circa un anno. Questa mossa ha permesso ai proprietari di cani di visitare il museo insieme ai loro amici a quattro zampe, offrendo un’esperienza unica e inclusiva.

Per i cani di taglia più grande, la cooperativa “Il Poliedro” ha messo a disposizione uno spazio dedicato, dove possono sostare e attendere in sicurezza il ritorno dei loro proprietari. Questo servizio, chiamato “Pet Stop”, è stato particolarmente apprezzato dai numerosi visitatori, sia italiani che stranieri, che hanno deciso di visitare il Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede della Pinacoteca.

Le operatrici della cooperativa “Il Poliedro” hanno spiegato che da un anno stanno cercando di venire incontro alle esigenze dei turisti che hanno al seguito i loro amici a quattro zampe. Hanno stabilito la regola che gli animali possono entrare al museo solo se tenuti in braccio o in un trasportino. Tuttavia, per i cani di taglia medio-grande che non possono essere portati in braccio e che non hanno un trasportino, offrono la possibilità di far sostare il cane con loro in biglietteria.

In occasione della Giornata Mondiale del Cane in Ufficio, celebrata il 21 luglio 2024, la cooperativa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una galleria fotografica inedita di ospiti a quattro zampe che hanno fatto tappa al Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Questa iniziativa ha sottolineato l’impegno della cooperativa nel promuovere una politica pet-friendly, rispettando allo stesso tempo le regole di accesso al museo.

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando che la Pinacoteca comunale è accessibile a tutti, compresi gli amici a quattro zampe che sono da sempre parte integrante della nostra vita. Questo servizio offerto dalle operatrici della Cooperativa Poliedro è un omaggio a tutti coloro che visitano uno dei palazzi simboli del Rinascimento, che custodisce opere di rara bellezza e suggestione.

In conclusione, la Pinacoteca di Perugia si conferma un luogo di cultura aperto a tutti, inclusi i nostri amici a quattro zampe. Con il servizio “Pet Stop”, il museo dimostra la sua volontà di essere un luogo inclusivo e accogliente, dove l’arte e la cultura possono essere condivise da tutti.