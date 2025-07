Pinacoteca al chiaro di luna, apertura speciale il 25 luglio

Arte e storia si incontrano al Palazzo Vitelli in notturna

Torna l’apertura serale della Pinacoteca comunale di Città di Castello con l’appuntamento “Pinacoteca al chiaro di luna”, previsto venerdì 25 luglio alle ore 21. L’evento estivo offre l’opportunità di scoprire le opere custodite all’interno del cinquecentesco Palazzo Vitelli alla Cannoniera in una suggestiva cornice serale, mantenendo viva una tradizione che da anni avvicina cittadini e visitatori all’arte e alla storia.

Il Palazzo, edificato nel 1521 per volontà di Alessandro Vitelli, è tra le cinque dimore fatte costruire dalla famiglia di condottieri e conserva una facciata graffita con motivi grotteschi disegnata da Giorgio Vasari. All’interno sono presenti affreschi di Cola dell’Amatrice e Cristoforo Gherardi e l’antica “Stufetta”, spazio dedicato al riposo e al benessere, testimonianza degli usi del tempo.

La Pinacoteca ospita una delle collezioni più rilevanti del centro Italia, con capolavori che vanno dal Rinascimento al Novecento. Tra le opere, il Gonfalone della Santissima Trinità di Raffaello Sanzio, attualmente in restauro presso l’ICR di Roma in vista dell’esposizione al Metropolitan Museum of Art di New York nella mostra “Raphael Sublime Poetry” in programma nel 2026. Tra le tele custodite si trovano il Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli e la Pala di Santa Cecilia, restaurata grazie al Comune di Città di Castello con il sostegno dell’Università e-Campus tramite Art Bonus.

Il percorso espositivo comprende opere di artisti come Luca e Andrea della Robbia, Domenico Ghirlandaio, Raffaellino del Colle, Pomarancio, Nuvolo, Giorgio de Chirico e Renato Guttuso, che contribuiscono a tracciare un itinerario attraverso secoli di arte italiana. La visita in notturna valorizza gli spazi del Palazzo Vitelli offrendo un’occasione per osservare le opere sotto una luce diversa, amplificando la percezione degli affreschi e dei dettagli architettonici.

Durante la serata sarà rievocata la leggenda della Sora Laura, figura che ha alimentato i racconti popolari locali per generazioni. Laura, giovane amante di Alessandro Vitelli, avrebbe attirato i propri amanti nelle stanze del palazzo per poi ucciderli, facendo cadere i corpi nei trabocchetti del palazzo durante le assenze del condottiero. La sottile linea tra mito e realtà diventa ancora più intensa sotto le luci della sera, rendendo il racconto un momento di riflessione e curiosità durante la visita.

L’ingresso all’evento ha un costo di € 10 a persona con prenotazione obbligatoria, per garantire l’accesso controllato agli spazi museali e la migliore fruizione delle opere. L’appuntamento unisce arte, storia e racconto in un’esperienza che si inserisce nelle attività culturali estive del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la comunità e il patrimonio artistico locale.

L’iniziativa conferma l’impegno della Pinacoteca e del Comune di Città di Castello nella promozione dell’arte attraverso eventi che facilitano la partecipazione del pubblico, creando un’occasione di incontro tra le collezioni del museo e le persone, in una cornice notturna che regala al Palazzo Vitelli un fascino senza tempo. Informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando PoliedroCultura.

Costo: € 10,00 a persona

E’ necessario prenotare

Per info e prenotazioni:

PoliedroCultura

0758554202 / 0758520656

cultura@ilpoliedro.org