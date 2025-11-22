Pierantonio: inaugurato nuovo modulo scolastico prefabbricato

Ampliamento per la scuola media, spazi didattici innovativi

A poco più di un anno dall’apertura della sede temporanea della scuola secondaria di primo grado di Pierantonio, stamani, sabato 22 novembre, è stato inaugurato un nuovo modulo scolastico prefabbricato, collegato direttamente all’edificio già in uso dagli studenti. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ricostruzione del polo scolastico di via Petrarca, avviato dopo il sisma del 2023 che aveva reso inagibile la storica struttura.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, il Vicesindaco con delega alla ricostruzione post sisma Annalisa Mierla, diversi assessori e consiglieri comunali, il Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Città di Castello, i comandanti dei Carabinieri di Città di Castello e Umbertide, il personale scolastico, l’architetto comunale e numerose associazioni locali.

Il nuovo modulo, con dimensioni di 7,00 x 6,50 metri per una superficie di 42 metri quadrati, è stato realizzato con un investimento complessivo di 103.700 euro. La struttura è stata progettata per offrire spazi funzionali e inclusivi, destinati a potenziare le attività didattiche per circa 160 alunni. L’ambiente, luminoso e accogliente, è dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento e si integra dal punto di vista architettonico con la struttura esistente.

Il modulo sarà principalmente utilizzato per laboratori e attività sperimentali, fornendo uno spazio aggiuntivo che consente la realizzazione di percorsi formativi più complessi rispetto alle aule tradizionali. L’ampliamento consente di sviluppare nuovi progetti didattici e di arricchire l’offerta formativa, con un impatto immediato sulla qualità dell’esperienza scolastica degli studenti.

L’intervento si inserisce nel contesto della sede temporanea inaugurata lo scorso anno, che ha garantito continuità e serenità alle famiglie di Pierantonio in attesa del completamento del nuovo polo scolastico, la cui ricostruzione è imminente. La presenza di scuole dell’infanzia e primaria nello stesso polo conferma l’area come punto sicuro e centrale per la comunità scolastica.

Secondo il Vicesindaco Annalisa Mierla, con delega alla ricostruzione post sisma, la nuova aula rappresenta un passo importante per la rinascita della comunità scolastica di Pierantonio. L’ampliamento è il risultato del lavoro coordinato di enti pubblici, tecnici, personale scolastico e volontari, con il supporto del Governo, del Dipartimento Nazionale e della Direzione Regionale di Protezione Civile. La struttura offrirà agli studenti nuove opportunità per sperimentare, apprendere e sviluppare la creatività, rafforzando il percorso di crescita e inclusione avviato dalla scuola.

Con questo intervento, il polo di via Petrarca consolida la propria funzione educativa, garantendo spazi più adeguati e funzionali, e confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la comunità scolastica nel processo di ricostruzione post-sisma.