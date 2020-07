Chiama o scrivi in redazione

Picchia tutti, ubriaco fradicio, semina il panico, solo una denuncia per lui

Al termine di una rapida indagine, personale del Commissariato di Polizia di Città di Castello ha individuato e denunciato un soggetto che, qualche notte fa, si è reso responsabile, nel centro storico di Umbertide, di un’aggressione perpetrata nei confronti di una donna e del danneggiamento di un bar cittadino.

L’aggressore, un cittadino straniero di 28 anni da tempo residente in zona, è stato visto aggredire una ragazza gli avventori di un bar delle vicinanze, notata la scena, sono andati in aiuto della poveretta e hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Nel frattempo lo scalmanato si è avventato contro le persone intervenute in difesa della ragazza, minacciandole con un pezzo di vetro quindi, direttori verso il vicino bar, ha seminato il panico tra i clienti scaraventando un tavolo in strada e lanciando una sedia contro la vetrata mandandola in frantumi.

Le persone all’interno del bar hanno cercato in ogni modo di serrare l’ingresso chiudendo la porta principale ma il cittadino straniero è riuscito ad entrare con violenza, scatenando la sua furia contro tutto ciò che gli capitava a tiro, rovesciando piatti e bicchieri, cercando, persino, di scagliare un grosso vaso in vetro contro le persone presenti. Ha aggredito una barista che con, coraggio gli aveva strappato di mano l’arma improvvisata e per questo fatta bersaglio di botte, offese e sputi.

L’immediata indagine ha permesso di identificare l’uomo e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni dolose, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e ubriachezza manifesta.

Inoltre, in ragione del comportamento tenuto, veniva sanzionato per aver violato le norme comportamentali relative alla diffusione Covid-19.