Piano per ricarica veicoli elettrici, bocciato dalla Lega a Umbertide

Partiamo da un dato di fatto e indiscutibile: per il PNRR e per la transizione ecologica, nonché per il Piano energia-clima, entro il 2030 dovranno esservi 6 milioni di veicoli alla spina in circolazione sulle nostre strade (elettriche pure e plug-in), ma essi devono godere di un’infrastruttura di rifornimento adeguata; si considerano necessari nel Pnrr almeno 31.500 punti di ricarica rapida pubblici.

Fonte Umbertide Cambia

In questo contesto, “Umbertide cambia” nell’ultimo Consiglio comunale ha proposto, per la seconda volta, un Piano per l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli nella nostra città e nelle frazioni, anche negli edifici di nuova costruzione residenziali e non. E per la seconda volta, senza alcuna motivazione, è stato bocciato dalla maggioranza e giunta leghista. Con l’aggravante che la Lega è al governo nazionale e regionale e non può sottrarsi agli impegni assunti nazionalmente e localmente.

Questa anacronistica posizione di chiusura della Giunta Carizia genera due tipi di effetti negativi: non solo si priva la città e i cittadini di una risorsa infrastrutturale ormai necessaria quotidianamente, ma limita la mobilità sostenibile commerciale e turistica. Del resto, chi lo ha capito immediatamente e positivamente, è stato il Comune di Montone che ha concluso recentemente una convenzione con Enel X per l’installazione di cinque colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici nel proprio capoluogo e nella zona produttiva di Santa Maria da Sette/Corlo. Si governa così, guardando al futuro e alla crescita dell’efficienza e ricchezza della città. Non con la passività e l’inconcludenza.

5 giugno 2022

Umbertide cambia – Civici per l’Umbria