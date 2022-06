Search for: Search Button

PF Umbertide conferma allenatore Michele Staccini per prossimo campionato

PF Umbertide è lieta di annunciare la conferma dell’allenatore Michele Staccini per il prossimo campionato 2022/23 di serie A2. Classe 1985, nato e cresciuto ad Umbertide, per coach Staccini sarà la terza stagione consecutiva al timone della PFU. Reduce da una stagione esemplare, ha chiuso il 2021-22 con la sconfitta nella finale playoff contro San Giovanni Valdarno ottenendo anche a metà stagione la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia. In campionato il bilancio è stato di 16 partite vinte e 10 sconfitte, con la terza posizione come piazzamento finale.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di poter fare un altro anno sulla panchina della PFU, con una società seria che porta da sempre avanti dei programmi tecnici dove alla figura dell’allenatore viene riconosciuta grande importanza.

Dopo due anni di crescita e bei risultati ottenuti avremo ancora tanto lavoro da fare per far fronte ai numerosi cambiamenti nel roster che ci saranno, tutto questo verrà fatto sempre seguendo la nostra politica di valorizzazione di tante ragazze giovani motivate a fare un percorso di sviluppo tecnico ed umano importante, con l’obiettivo di riuscire a competere contro ogni avversario”.