Perugia Storica scalda i motori per Montone

28 Marzo 2026 Eventi, Montone, Motori 0
Perugia Storica scalda i motori per Montone

A Montone tra fascino e bellezze con le auto storiche

di RitaPaltracca

Perugia – Montone, 28 marzo 2026 – L’entusiasmo cresce per la seconda edizione della Perugia storica – Auto e moto d’epoca per Castelli. L’iniziativa, organizzata da Camep Perugia con la collaborazione della concessionaria di Marchi Auto, la partecipazione dei 5 rioni di Perugia e l’ospitalità tra le bellezze del  Comune e Proloco di Montone è pronta  per domenica 29 marzo 2026. Cinquanta equipaggi, composti da auto e moto d’epoca che sono pronti a sfidarsi in gare di precisione e fascino d’altri tempi. Nel raduno motoristico, i veicoli convergeranno verso l’alta valle umbra, unendo la passione per il restauro meccanico alla valorizzazione del territorio locale.

Il punto di ritrovo è la sede della Concessionaria Marchi di via Soriano (S. Andrea delle Fratte), dove i motori inizieranno a pulsare dalle ore 9:00 con verifiche tecniche e road-book alla mano necessarie per orientarsi lungo il tracciato. Nonostante il passaggio all’ora legale, che impone un risveglio anticipato, l’organizzazione prevede una gestione fluida delle operazioni preliminari. Alla partenza a dare il via ufficiale alla carovana di Perugia Storica parteciperanno l’assessore del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, i rappresentanti del Camep Perugia tra cui Francesco Paoletti e Maria Teresa Severini, presidente Associazione Perugia 1416 oltre ai rappresentanti dei 5 rioni della città di Perugia.  Gli appassionati di regolarità potranno inoltre misurarsi con i classici “tubi” per le prove cronometrate, testando l’abilità dei piloti nel rispettare i tempi imposti.

Una volta lasciata la città, il corteo si dirigerà verso il borgo di Montone tra le sue bellezze storiche e naturali. Ad attendere i visitatori ci saranno dei figuranti in abiti storici dei tre rioni locali: Porta del Borgo, Monte e Verziere. La presenza delle dame della Donazione della Santa Spina e degli alfieri dei 5 rioni perugini uniranno le due realtà in un legame ideale tra storia cultura e identità. Il programma prevede una sosta culturale con una visita guidata al Museo e tra i vicoli del centro storico, recentemente valorizzato dalla riapertura dell’Auditorium San Fedele, in questo spazio si svolgeranno le premiazioni e al termine un convivio finale presso il ristorante Adamo, sigillando un’esperienza che guarda già con ottimismo alla prossima stagione 2027.

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