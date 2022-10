Search for: Search Button

Per le famiglie in difficoltà arrivano i rimborsi Tari

“Con l’ultima variazione di bilancio approvata lunedì in consiglio comunale abbiamo aggiunto 30 mila euro ai 20 mila già previsti per le famiglie tifernati in difficoltà con il pagamento della Tari: per non arretrare di un passo nel sostegno ai cittadini, il comune metterà quindi sul piatto 50 mila euro di risorse proprie per confermare questo fondamentale intervento sociale, la stessa somma già stanziata nel 2021 quando però lo Stato era intervenuto con un contributo per il Covid che quest’anno non c’è più”.

Lo rendono noto l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti e l’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli, preannunciando che nelle prossime settimane l’amministrazione comunale pubblicherà il bando attraverso il quale le famiglie aventi diritto potranno richiedere di essere ammesse al beneficio dei rimborsi per la tassa sui rifiuti. Come l’anno scorso, l’agevolazione per le utenze domestiche sarà erogata sulla base delle condizioni reddituali e sarà rivolta a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che risultino contribuenti della Tari.

“Siamo consapevoli che la coesione sociale di una comunità non può prescindere dall’attenzione per i cittadini più vulnerabili, che devono trovare una porta sempre aperta da parte dell’amministrazione comunale”, sottolineano Calagreti e Mariangeli.