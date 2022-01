Chiama o scrivi in redazione

Partito Democratico di San Giustino: il congresso rinnova le cariche e unisce i circoli

Eletto segretario all’unanimità Daniele Guerrieri. L’unico circolo comunale andrà a sostituire gli attuali tre

Il

PD di San Giustino si rinnova., che si è svolto venerdì e sabato nel rispetto delle regole anticovid,

Da segreteria comunale Partito Democratico di San Giustino

Resteranno invece le tre sedi storiche di San Giustino centro , Selci e Lama per facilitare come basi organizzative.

Ampia e partecipata la votazione cui hanno preso parte in qualità di tesserati il Sindaco Paolo Fratini, il Vicesindaco Elisa Mancini e gli assessori Valenti e Crispoltoni.

Dallo scrutinio è risultato eletto segretario con unanimità di consensi il sangiustinese Daniele Guerrieri, 42enne consulente finanziario.

Le dichiarazioni del neo segretario

“Il covid ci ha riportato alla realtà. Stiamo toccando con mano l’errore di svendere la Sanità pubblica. Molti sangiustinesi si trovano in difficoltà ad essere curati perché –afferma Guerrieri- non esiste solo il covid. Alle organizzazioni politiche spetta il compito di rappresentare questi bisogni e articolarli in proposta”.