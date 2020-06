Parte “Venerdì in centro”, negozi aperti la sera a Umbertide

Negozi aperti dalle 21 alle 23 di tutti i venerdì della stagione estiva per rivitalizzare il centro della città. Tutto questo è “Venerdì in centro”, iniziativa organizzata dall’associazione commercianti “Don Chisciotte” in piena collaborazione con il Comune di Umbertide. Il tutto prenderà il via nella serata del 19 giugno e vedrà coinvolti gli esercizi del centro storico, di via Garibaldi, via Roma, piazza Mazzini e piazza Gramsci.