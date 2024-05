Paolo Puletti festeggia i 70 anni con uno spettacolo a sorpresa

Paolo Puletti, veterano del giornalismo e figura emblematica del Corriere dell’Umbria, ha recentemente festeggiato il suo settantesimo compleanno in una serata che ha unito amici, familiari e colleghi in una celebrazione sorprendente. L’evento si è tenuto in un rinomato ristorante situato sulle colline altotiberine, noto per il suo panorama mozzafiato, dove Puletti, accompagnato dalla moglie Sandra Gaggioli, ha scoperto la festa a sorpresa organizzata in suo onore.

Non appena il giornalista ha varcato la soglia del ristorante, le luci si sono accese e i musicisti Fabio Battistelli, Luciano Aquilani e Franco Verini hanno dato il via a una serata all’insegna della musica e dei festeggiamenti. La cena stellata e lo spettacolo di fuochi d’artificio hanno ulteriormente impreziosito la serata, mentre un coro spontaneo di auguri ha reso l’atmosfera ancora più calorosa e festosa. La serata è stata caratterizzata da momenti emotivi, specialmente quando i figli di Puletti, Lucia e Luca, insieme ai loro figli, hanno presentato un video che ripercorreva le tappe più significative della vita del giornalista.

Il video ha evidenziato non solo i successi professionali di Puletti, ma anche il suo profondo legame con la città di Tiferno, i suoi colori, la sua storia e le sue tradizioni. Con una carriera che spazia dalla scrittura su carta stampata alla radio e alla televisione, Paolo Puletti ha vissuto in prima persona l’evoluzione del giornalismo, mantenendo sempre una passione e una competenza che lo hanno distinto nel suo campo. Questa passione è stata riconosciuta e celebrata dai molti colleghi giornalisti presenti, che hanno espresso il loro affetto e stima verso il loro mentore e amico.

La festa di compleanno di Puletti non è stata solo un’occasione per celebrare un traguardo personale, ma anche per riflettere su una vita spesa nella ricerca della verità e nella narrazione dei fatti, una vita che ha toccato e arricchito quella di molti altri nella sua comunità e oltre. Per una sera, il giornalista ha vissuto la notizia da protagonista, celebrato non solo come un maestro del giornalismo, ma come una figura centrale nella vita delle persone che ha incontrato lungo il suo percorso.