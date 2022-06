Panico a Montone per scomparsa donna di 87 anni, è stata ritrovata dal cane Aria

Panico a Montone per scomparsa donna di 87 anni, è stata ritrovata. L’anziana era uscita ieri alle 20 per far una passeggiata e non aveva più fatto ritorno. Le ricerche sono cominciate alle 21, ad opera dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, Durante la notte sono arrivate anche le unità cinofile e al mattino si è alzato un elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo. Sul posto è stato fatto arrivare anche un il nucleo Saf fluviale. Questo per controllare corsi d’acqua e bacini idrici. Il ritrovamento è stato effettuato dalla squadra cinofila umbra dei Vigili del fuoco, con il cane Aria avvenuto alle ore 13,40 circa, signora in buone condizioni fisiche, presa poi in consegna per le cure dal personale del 118.