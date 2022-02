Pallavolo le biancorosse partono bene cedono alle spoletine

Chiama o scrivi in redazione

Pallavolo, le biancorosse partono bene ma alla fine cedono alle spoletine

Sono ripartite le gare e finalmente questo è un buon segno che sarà da sprone a tutto il movimento che in questi due mesi di stop ha patito molto sia dal lato agonistico che anche dal lato umorale.

Per il team biancorosso di mister Brizzi la ripartenza porta un segno negativo figlio di un periodo carico di difficoltà sia pandemiche che di infortuni; la gara di Spoleto, già difficile sulla carta si è poi confermata anche sul campo; le tifernati partono bene e nel primo set lottando palla su palla riescono a condurre e restare sempre avanti fino ad essere raggiunte sul 24/24 e cedere nel finale.

Nella seconda frazione il contraccolpo si nota con le locali, più determinate ed incisive che prendono dei punti di vantaggio ed arrivano tranquille alla vittoria ed al 2/0.

Il Città di Castello nel terzo set ci riprova ma accusa il colpo e non riesce a controbattere le giocate avversarie e lascia l’intera posta allo Spoleto.

Come detto l’importante è stato ripartire, ora bisognerà riprendere il cammino già da sabato 19/2/2022 ore 17.30 in casa contro il Narni per la 17 giornata di campionato.

Fonte: Ufficio stampa

Città di Castello Pallavolo