Torneo di calcio a Città di Castello con forze dell’ordine e Comune

28 Maggio 2026 Città di Castello, Sport, Ultime notizie 0

Cinque squadre in campo per beneficenza e inclusione sociale

A Città di Castello torna il tradizionale appuntamento con lo sport e la solidarietà, che unisce istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del territorio in un’unica manifestazione calcistica. La quarta edizione del “Torneo in amicizia”, sfida di calcio a otto, si svolgerà sabato 13 giugno a partire dalle ore 15 nello stadio Stadio Corrado Bernicchi.

Le squadre in campo e la formula del torneo

A confrontarsi sul terreno di gioco saranno cinque formazioni rappresentative del Comune di Città di Castello e delle principali forze istituzionali del territorio: Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. La formula prevede un torneo all’italiana con partite brevi e ritmi intensi, pensato per favorire la partecipazione e lo spirito di condivisione tra i diversi gruppi in campo.

Al termine delle gare è previsto il tradizionale “terzo tempo”, momento conviviale dedicato all’incontro tra giocatori e pubblico in un clima informale e di festa.

Inclusione e premiazioni speciali

L’evento avrà anche un importante momento dedicato all’inclusione sociale. Durante la manifestazione verrà infatti premiata la squadra della Junior Castello Calcio, formazione di calcio paralimpico e sperimentale iscritta alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Il gruppo si è distinto negli ultimi anni per i risultati ottenuti nelle competizioni nazionali, tra cui il terzo posto alle finali di Tirrenia e una recente partecipazione a Coverciano.

Il valore sociale dell’iniziativa

Nel corso della conferenza di presentazione, il sindaco Luca Secondi ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un momento ormai consolidato nel calendario cittadino, capace di unire sport, socialità e beneficenza. L’evento coinvolge amministratori comunali, rappresentanti delle istituzioni e personale delle forze dell’ordine, confermando una tradizione che si rinnova ogni anno con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e istituzioni. La manifestazione, a ingresso libero, sarà sostenuta dalla collaborazione di realtà locali e associazioni sportive, con il contributo organizzativo di operatori del territorio e della Lega Nazionale Dilettanti.

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