Addestramento Usar vigili del fuoco e sanitari in Umbria

Il Monza torna in Serie A, Catanzaro vince 2-0 ma non basta MONZA (ITALPRESS) – Il Monza torna in Serie A. Un solo anno nel campionato cadetto per i brianzoli che, dopo la retrocessione nel 2024/25, eliminano il Catanzaro nella finale playoff per l’ultimo slot disponibile per il salto di categoria. Dopo il 2-0 dell’andata al “Ceravolo”, gli uomini di Paolo Bianco perdono 2-0 all’U-Power Stadium ma […]

Cina, vlogger italiano alla scoperta della vita notturna a Shanghai SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Salve a tutti, mi chiamo Alessandro. Oggi sono a Shanghai, nel distretto di Minhang, nella Lao Wai Jie, la ‘strada degli stranierì”. Sotto il cielo notturno, il vlogger italiano Alessandro Martini ha dato il via al suo tour serale a Shanghai. Rispondendo a una domanda spesso posta dai netizen stranieri – […]

Cina, al via una campagna per promuovere la collaborazione tra imprese PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno inaugurato una campagna di integrazione e matchmaking tra imprese di ogni dimensione, secondo una nota ufficiale diffusa mercoledì. Denominata “100 eventi per 10.000 imprese” 2026, la campagna punta ad ampliare i canali di scambio e matchmaking tra grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI), secondo la […]

Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22 JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha […]

Kuss vince la 19a tappa, Ciccone terzo, Vingegaard sempre in rosa ALLEGHE (ITALPRESS) – Sepp Kuss vince in solitaria la 19esima e terzultima tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 chilometri. Il sogno dell’impresa di Giulio Ciccone è terminato a 2,2 km dal traguardo, quando l’abruzzese della Lidl-Trek è stato saltato nettamente dal 31enne statunitense della Visma-Lease a Bike; […]

G7, Urso “Autonomia strategica e visione antropocentrica per governare l’IA” Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo a Bercy, a Parigi

Confindustria Romania e FPIAR, a Bucarest focus per rilancio strategico della Ue BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – In un momento storico segnato da tensioni geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e nuove sfide economiche globali, il Forum Economico 2026 organizzato da Confindustria Romania e dalla F.P.I.A.R – Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania – ha rappresentato molto più di un semplice appuntamento istituzionale: è stato un luogo di […]

Panetta “L’Italia deve guardare al futuro con determinazione” ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia deve guardare al futuro con determinazione. Ha punti di forza importanti: conoscenze scientifiche all’avanguardia, risorse umane da valorizzare, un sistema produttivo con eccellenze riconosciute, una solida posizione finanziaria di banche, imprese e famiglie. E’ un patrimonio prezioso. Perchè diventi un vero vantaggio, occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni […]

Baldini “Non ho il curriculum per fare il ct, voglio aiutare chi verrà dopo” "Ho convocato il mio gruppo, Donnarumma ed Esposito in ottica Olimpiadi", dice il ct ad interim