Addestramento Usar vigili del fuoco e sanitari in Umbria

Tre regioni unite con i soccorritori a Città di Castello
Una complessa simulazione di interventi in scenari catastrofici si avvia alla conclusione in Umbria. Il personale sanitario dei Dipartimenti Emergenza Urgenza delle aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 partecipa attivamente alle manovre. Le attività si svolgono nel campo macerie del Distaccamento dei Vigili del Fuoco. La sinergia tra le diverse istituzioni mira a ottimizzare i tempi di risposta e la gestione delle grandi criticità territoriali.
Il programma e la gestione dei turni continui
L’iniziativa nasce su proposta della Direzione Regionale dell’Umbria dei Vigili del Fuoco. Questo appuntamento si inserisce nel piano annuale per il mantenimento della specializzazione denominata Urban search and rescue. Il modulo operativo coinvolge un team interregionale composto da professionisti di Umbria, Marche e Abruzzo. Le operazioni pratiche sono iniziate martedì 26 maggio 2026 e terminano nella giornata di giovedì 28 maggio 2026. I partecipanti affrontano turni continuativi di dodici ore che si estendono dalle undici del mattino fino alle ventitré.
Ricerca e soccorso con tecnologie avanzate
Le simulazioni riproducono fedelmente scenari di crollo e calamità strutturali. I soccorritori si mettono alla prova nelle delicate fasi di localizzazione, assistenza medica ed estrazione delle vittime intrappolate. Durante le manovre vengono impiegate le più moderne strumentazioni tecnologiche in dotazione al contingente interregionale. Questo approccio permette di testare l’effettiva integrazione tra la competenza tecnica dei pompieri e l’intervento tempestivo della componente sanitaria.
Consolidamento delle competenze per la sicurezza pubblica
La partecipazione rappresenta un momento strategico fondamentale per l’azienda sanitaria locale. I medici e gli infermieri dell’emergenza territoriale valorizzano così il percorso formativo iniziato precedentemente con il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia. Gli standard di sicurezza e l’interoperabilità tra i diversi corpi statali e regionali raggiungono in questo modo livelli di efficienza elevati, garantendo una maggiore tutela per tutta la popolazione.
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