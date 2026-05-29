Addestramento Usar vigili del fuoco e sanitari in Umbria

29 Maggio 2026 Cronaca, Ultime notizie 0
Addestramento Usar vigili del fuoco e sanitari in Umbria

Tre regioni unite con i soccorritori a Città di Castello

Una complessa simulazione di interventi in scenari catastrofici si avvia alla conclusione in Umbria. Il personale sanitario dei Dipartimenti Emergenza Urgenza delle aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 partecipa attivamente alle manovre. Le attività si svolgono nel campo macerie del Distaccamento dei Vigili del Fuoco. La sinergia tra le diverse istituzioni mira a ottimizzare i tempi di risposta e la gestione delle grandi criticità territoriali.

Il programma e la gestione dei turni continui

L’iniziativa nasce su proposta della Direzione Regionale dell’Umbria dei Vigili del Fuoco. Questo appuntamento si inserisce nel piano annuale per il mantenimento della specializzazione denominata Urban search and rescue. Il modulo operativo coinvolge un team interregionale composto da professionisti di Umbria, Marche e Abruzzo. Le operazioni pratiche sono iniziate martedì 26 maggio 2026 e terminano nella giornata di giovedì 28 maggio 2026. I partecipanti affrontano turni continuativi di dodici ore che si estendono dalle undici del mattino fino alle ventitré.

Ricerca e soccorso con tecnologie avanzate

Le simulazioni riproducono fedelmente scenari di crollo e calamità strutturali. I soccorritori si mettono alla prova nelle delicate fasi di localizzazione, assistenza medica ed estrazione delle vittime intrappolate. Durante le manovre vengono impiegate le più moderne strumentazioni tecnologiche in dotazione al contingente interregionale. Questo approccio permette di testare l’effettiva integrazione tra la competenza tecnica dei pompieri e l’intervento tempestivo della componente sanitaria.

Consolidamento delle competenze per la sicurezza pubblica

La partecipazione rappresenta un momento strategico fondamentale per l’azienda sanitaria locale. I medici e gli infermieri dell’emergenza territoriale valorizzano così il percorso formativo iniziato precedentemente con il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia. Gli standard di sicurezza e l’interoperabilità tra i diversi corpi statali e regionali raggiungono in questo modo livelli di efficienza elevati, garantendo una maggiore tutela per tutta la popolazione.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 29 maggio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 29 maggio 2026
Ponte San Giovanni cambia volto, giunta comunale fa il punto sul maxi piano di rigenerazione urbana
Mafia e terrore a Roma, un arsenale da guerra pronto a colpire
Lollobrigida rilancia etichette origine prodotti in Europa 1
La stagione che verrà Presentato a Solomeo il cartellone 20262027 del TSU
Incidente mortale sulla Pian d'Assino, muore studente di 16 anni
Rassegna Stampa del 29 maggio 2026
Rassegna Stampa del 29 maggio 2026
Vintage Lake torna al Trasimeno tra musica e anni ’50
Trasporto pubblico, soddisfazione della Filt Cgil sulla nuova gara
Taranto, droga e telefoni in carcere 11 misure cautelari
Sottopasso Via Firenze, svolta per la viabilità a Bastia
Siena e Perugia, convegno sulla giustizia medievale
Minimetrò di Perugia più a lungo nei weekend e durante i grandi eventi
Grande successo per “NEXUS 2026” l’Università degli Studi di Perugia connette giovani e mondo del la
Città di Castello, sport e solidarietà al Bernicchi
Cavalli Amati, la mostra personale di Paolo Ballerani
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*