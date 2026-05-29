ZTL prorogata la sperimentazione dei varchi fino al 1 agosto

La sperimentazione dei transiti continua a Città di Castello

La giunta comunale e il comando della Polizia Locale hanno ufficializzato il prolungamento della fase di pre-esercizio per il sistema di controllo elettronico degli accessi al cuore urbano. La decisione estende la sperimentazione per ulteriori sessanta giorni, fissando il nuovo termine all’1 agosto compreso, al fine di garantire una transizione fluida e una corretta informazione alla cittadinanza.

Gli obiettivi del rinvio e il monitoraggio dei flussi

L’amministrazione ha ritenuto opportuno ampliare le tempistiche a seguito delle prime rilevazioni statistiche sui transiti. I dati emersi hanno evidenziato la necessità di rafforzare le campagne di sensibilizzazione rivolte ai residenti e ai fruitori abituali delle aree storiche. Questo lasso di tempo aggiuntivo permetterà inoltre di analizzare e vagliare con attenzione le osservazioni formali depositate dalle associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, e dal Comitato per la tutela e valorizzazione del centro storico. Le telecamere continueranno pertanto a registrare i passaggi dei veicoli a puro scopo di monitoraggio e tracciamento interno, senza generare verbali d’infrazione automatici.

Il nuovo calendario delle sanzioni amministrative

Secondo quanto stabilito dall’ultima ordinanza dirigenziale, l’avvio del regime sanzionatorio automatizzato è stato posticipato a domenica 2 agosto, superando la precedente scadenza inizialmente fissata per l’inizio di giugno. Gli automobilisti devono tuttavia considerare che l’assenza di sanzioni collegate ai varchi elettronici non equivale a un libero accesso indiscriminato. La Polizia Locale ha infatti specificato che le pattuglie stradali manterranno i consueti servizi di pattugliamento all’interno del perimetro urbano. Di conseguenza, il transito e la sosta di mezzi sprovvisti di regolare permesso saranno puniti immediatamente con le sanzioni ordinarie previste dal Codice della Strada se accertati dagli agenti in servizio.

La struttura dei sei varchi e la divisione in tre aree

Il piano di regolamentazione digitale si innesca su una Zona a Traffico Limitato storicamente attiva dal 1995, oggi strutturata in tre settori specifici controllati da sei postazioni elettroniche. La prima area vieta l’ingresso ai non autorizzati dalle ore 21.00 alle ore 06.30 di tutti i giorni dell’anno, presidiata dal varco posizionato in via San Florido all’altezza dell’incrocio con via Pomerio San Florido.

La seconda area applica invece un restrizione assoluta ventiquattro ore su ventiquattro per l’intero anno civile. In questa sottozona le operazioni di carico e scarico merci sono permesse esclusivamente nelle fasce orarie comprese tra le 06.00 e le 12.00 e tra le 14.30 e le 18.30, con precise esclusioni legate alle giornate domenicali e ai giorni di mercato. Gli accessi a tale area sono sorvegliati dai dispositivi stradali installati in via della Pendinella, via Sant’Apollinare e via Sant’Antonio.

La terza area adotta un modello flessibile per assecondare le esigenze del mercato settimanale. Le telecamere si attivano in orario serale e notturno nei primi tre giorni della settimana e il venerdì, mentre il giovedì e il sabato coprono anche le fasce diurne. La domenica e i festivi infrasettimanali la chiusura diventa totale per l’intera giornata. I punti di controllo di questo comparto si trovano in via della Pendinella e in via del Popolo presso piazza Gabriotti.

Le procedure digitali e gli sportelli di assistenza per i permessi

Per circolare regolarmente all’interno delle aree protette resta fondamentale il possesso di un’autorizzazione in corso di validità. Il Comune ha digitalizzato l’intero iter burocratico tramite una piattaforma web dedicata. I cittadini sprovvisti di strumentazione tecnologica o che necessitano di supporto nella compilazione delle istanze telematiche possono fare riferimento a due canali fisici di assistenza sul territorio. L’Ufficio Centro Storico della Polizia Locale in via Mazzini garantisce l’apertura al pubblico nelle mattinate di lunedì, giovedì e sabato. In alternativa, il servizio Digipass attivato presso la Biblioteca Carducci offre accoglienza e tutoraggio informatico dal martedì al sabato, includendo un’apertura pomeridiana nel corso della giornata di giovedì.