Città di Castello pallavolo, seconda vittoria per i giovani biancorossi

Seconda vittoria per i giovani biancorossi che con una bella prestazione riescono a salire in classifica e fiduciosi prepararsi per la gara di recupero di mercoledì prossimo al palasport andreaioan di Città di Castello alle ore 21.00 contro la Sir safey mericat Perugia.

Dopo un primo set giocato sottotono e recuperato magistralmente proprio nei colpi finali la seconda frazione è decisamente più combattuta; si lotta punto a punto e solo nel finale ai vantaggi i tifernati di Radici/Nardi riescono a raddoppiare e dare una giusta via alla gara.

Il terzo set si gioca sulle ali dell’entusiasmo ma i ternani non mollano, vanno in vantaggio e lo portano fino alla fine nonostante i biancorossi cercano di rientrare ma proprio li vicini al traguardo con un errore al servizio lasciano strada e set agli ospiti. Radici richiama i propri ragazzi e con la giusta calma e giocate ragionate invita la squadra a sprimersi come sta imparando in allenamento; è comunque una lotta punto a punto ma questa volta il Città di Castello è determinato a chiudere e dopo varie incertezze nel finale riesce a mettere la palla dell’ultimo punto a terra.

Città di Castello 18 dicembre 2021 ore 19.00

palaandreaioan

Città di Castello pallavolo……..3

Clt Terni…………………….…….1

(25/21 26/24 22/25 25/23)

CITTA’ DI CASTELLO: Cerrini Christian, Rovere Tommaso, Magrini Alessandro, Panizzi Giovanni, Panizzi Lorenzo, Borghini Davide (L1), Moscioni Giacomo, Pasqui Lorenzo, Rumori Ettore, Cesari Leonardo, Silvestrelli Tommaso (L2), Medici Alessandro, Cerrini Christian, Santucci Gabriele, Polenzani Alessandro. – All. Radici Andrea – ass. Nardi Claudio – dir. Orazi PierLuigi

CLT TERNI: Andreucci, Adami, (L1), Tudisco, Ricci,Cicioni, Tardioli,Proietti, Paolucci L.,

Paolucci M.(L2), Faba (K), Violati, Imokhai, Morosi.

Allenatore : Ruben Rosati

Arbitri : Guerra Roberto – Magnino Nicola – segnapunti Mandrelli Maurizio