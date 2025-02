Pali intelligenti sui sentieri di Francesco

Pali intelligenti – Lungo il percorso francescano che attraversa Città di Castello e Lerchi, verranno installati tre pali intelligenti per offrire connessione Wi-Fi gratuita, informazioni turistiche e punti di ricarica per dispositivi elettronici. L’iniziativa, che rientra nel Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Ministero del Turismo, punta a migliorare la fruibilità dei cammini religiosi e l’accessibilità ai servizi digitali.

I dispositivi verranno collocati in punti strategici: due lungo la Via delle Terme a Città di Castello e uno nei pressi del cimitero di Lerchi, località che fanno parte del percorso dei pellegrini. I pali smart saranno dotati di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione autonoma e garantiranno una copertura Wi-Fi fino a cento metri di raggio. Oltre alla connessione, forniranno informazioni in tempo reale sulla storia, la cultura e le attrazioni locali attraverso un sistema beacon che trasmetterà notifiche ai dispositivi mobili nei dintorni.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Ministero del Turismo, le Regioni interessate e le aziende tecnologiche Fastweb e Novanext. Il costo di installazione e gestione sarà interamente coperto dal Ministero, mentre i comuni coinvolti dovranno curare i contenuti informativi veicolati tramite la piattaforma digitale associata ai pali.

L’assessore al Turismo di Città di Castello, Letizia Guerri, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa in vista dell’anno giubilare e del crescente interesse per il Cammino di Francesco. Il progetto, ha spiegato, rappresenta un’integrazione tra tradizione e innovazione, rispondendo alle necessità dei pellegrini che spesso attraversano zone con scarsa copertura di rete. Il percorso francescano, che unisce Firenze e Roma passando per La Verna e Assisi, attira ogni anno numerosi viandanti, desiderosi di immergersi nei luoghi vissuti dal Santo di Assisi.

I tratti che attraversano l’Alto Tiberino, da Sansepolcro a Città di Castello e da qui a Pietralunga, sono tra i più impegnativi ma anche tra i più suggestivi del tragitto. Il primo segmento parte da Sansepolcro e tocca il Santuario di Petriolo, Citerna, San Lorenzo di Lerchi e l’Eremo del Buon Riposo prima di giungere a Città di Castello. La seconda tappa, lunga circa 29 chilometri, conduce i pellegrini attraverso Pieve de’ Saddi fino a Pietralunga. Lungo il cammino, paesaggi incontaminati, boschi rigogliosi e antichi borghi accompagnano il viaggio dei viandanti.

La segnaletica lungo il percorso è già ben strutturata e in costante miglioramento grazie alla collaborazione tra le Regioni coinvolte. In Toscana i pellegrini seguono i segnavia bianco-rossi del CAI e il simbolo del Tau giallo, mentre in Umbria e Lazio la segnaletica giallo-blu e le paline verticali garantiscono una chiara direzione in entrambi i sensi di marcia.

L’installazione dei pali intelligenti si inserisce in questa cornice, offrendo un servizio aggiuntivo a chi percorre il cammino e contribuendo alla valorizzazione dell’itinerario. La connettività garantita da questi punti di sosta tecnologici consentirà ai pellegrini di accedere a mappe, informazioni storiche e aggiornamenti in tempo reale, facilitando l’organizzazione del viaggio e potenziando l’esperienza immersiva nel territorio. Per maggiori informazioni sul progetto e sulle tappe del percorso è possibile consultare i siti www.comune.cittadicastello.pg.it e viadifrancesco.it.