Overtime fatale, Umbertide perde a Roseto

Con le Panthers prive di Miccio e la PFU di Cupellaro, è Cecili a mettersi in evidenza in avvio con sette punti personali che valgono il primo break sul 13-4. D’Angelo e Baldi riavvicinano la PFU (15-9), ma Obouh Fegue e Mattera ristabiliscono il più sette interno sul 21-14. Trama che non cambia con la prima frazione in archivio sul 27-19. Nel secondo quarto si segna a rilento, con il parziale che a metà frazione segna 31-24 con Staccini che deve fare già i conti con i tre falli personali di Pangalos.

Nella seconda parte fiammate di D’Angelo e Sammartino a ridare ossigeno alle ospiti, con Umbertide che torna in scia e al riposo insegue 39-34. Cinque punti di D’Angelo riaprono la contesa, riportando a un singolo possesso di margine le due formazioni. Obouh Fegue ridà ossigeno alle Panthers, ma prima Pangalos e poi Baldi ricuciono ulteriormente per il 45-44. La parità si concretizza poco dopo, con la tripla di Pangalos per il 47-47. Il finale è però tutto di Pangalos, che sale in cattedra con due triple in fila scrivendo il 54-57 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto Roseto cambia marcia e con sei punti in fila si riporta al comando, sul 60-57.

Botteghi in contropiede fa più cinque, obbligando Staccini a chiamare minuto di sospensione. Umbertide al rientro sale di colpi e dopo essersi rimessa a contatto, sorpassa con una sontuosa Pangalos che dall’arco insacca il 68-69. Il finale è una guerra di nervi, con le due formazioni costantemente in lunetta. E’ Cecili a esser quella più precisa , decretando con il 2/2 il 72-72 che vale il supplementare. Nell’extratime le due squadre si susseguono al comando: a spezzare l’equilibrio sono Cecili e Botteghi, che a un minuto dal termine scrivono due possessi di margine (86-81).

Stroscio con due giri in lunetta accorcia sul 86-83, poi Roseto prova nuovamente l’harakiri riuscendo a perder palla in uscita dal timeout con rimessa offensiva. L’ultimo tiro lo prende Stroscio, che dall’arco va a un passo dal trovare un clamoroso canestro. La palla è però sputata dal ferro e decreta la vittoria della squadra di casa per 86-83.

LE PAROLE DI COACH STACCINI: “Peccato per il risultato, deciso dagli episodi nel finale, ma sicuramente abbiamo dato un segnale importante dopo le due ultime brutte prestazioni. Ora dobbiamo riuscire a riproporre la stessa intensità di gioco anche le prossime importanti partite”.

ROSETO 86 UMBERTIDE 83 (27-19, 39-34, 54-57, 72-72)

Roseto: Botteghi 24, Sorrentino 12, Obouh Fegue 14, Cecili 18, Mattera 9, Aispurua 3, Resemini ne, Bona 3, Lemma ne, Bardarè, Polimene ne, Maroglio 2. All. Padovano

Umbertide: Sammartino 10, D’Angelo 19, Pangalos 20, Stroscio 10, Baldi 19, Scarpato, Gianangeli 2, Colli 2, Paolocci 1, Cupellaro ne. All. Staccini