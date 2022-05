Ospedale Umbertide: punto primo intervento non verrà chiuso, Puletti (Lega)

Il futuro del primo intervento dell’ospedale di Umbertide al centro di un’interrogazione del consigliere regionale Lega Manuela Puletti. “L’atto, sottoscritto anche dal collega Valerio Mancini, ha come obiettivo quello di mettere a tacere per l’ennesima volta, le fake news del PD e di alcuni finti civici che lanciano inutili ed infondati allarmi solo per una corsa forsennata ai consensi, come se la salute e i servizi sanitari fossero terra di conquista – così i consiglieri Puletti e Mancini che proseguono – Ad Umbertide nessun ospedale verrà chiuso, tanto meno il punto di primo intervento come ribadito dall’Assessore Coletto in più di un’occasione, così come anche auspicato dal sindaco Carizia e dai noi consiglieri regionali. Questa interrogazione, infatti, intende mettere a tacere, di nuovo, i castelli di carta creati ad hoc dall’opposizione, che ha raccolto firme su una realtà inesistente prendendosi gioco, volontariamente, dei cittadini. Il piano socio Sanitario che l’Umbria doveva aver adottato già da diversi anni, taglia i ponti, fortunatamente, con il passato e va a proporre una sanità ben indicizzata a funzionale senza dimenticare i primo intervento che per Umbertide è e resta indispensabile. Ci auguriamo – concludono – che dopo questa ennesima spiegazione e rassicurazione da parte dell’Assessore Coletto, il pd e i vari civici umbertidesi si mettano l’anima in pace, fino a trovare un altro argomento su cui poi costruire favole presto smentite e collezionare figuracce”.

Fonte Lega