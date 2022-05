Ospedale di Umbertide, replica di Puletti (Lega): “Solite sterili polemiche dei civici apolidi che da decenni cercano di concludere qualcosa senza ottenere risultati”

“La volpe quando non arriva all’uva dice che è acerba. Questo è un vecchio proverbio, ma sempre attuale soprattutto quando si colpisce nel segno e arrivano reazione stizzite, inutili e prive di contenuto da parte di chi senza essere citato si è sentito chiamato in causa”.

A replicare al gruppo frastagliato di civici umbertidesi, veri e propri apolidi, politici stanchi e affannati che da decenni cercano di concludere, qualcosa senza ottenere risultati è il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti che ha recentemente analizzato la questione dell’ospedale di Umbertide e del primo intervento con annessa chiusura della chirurgia, che come da annunci, è stata subito riaperta, una volta passato il picco dell’emergenza Covid.

“E’ un orgoglio – spiega Puletti – essere attaccata nel personale, per un percorso politico assolutamente legittimo, segno evidente di una mancanza di contenuti per replicare. Si sono messi addirittura in discussione i miei studi universitari conseguiti con 110 su 110 all’Università di Perugia, da persone che essendo prive di contenuti politici, si sono risvegliate dal letargo, grazie al mio intervento sulla sanità locale.

Anziché preoccuparsi del mio percorso spiegassero ai cittadini perché hanno gridato allo scandalo per la chiusura della chirurgia, poi riaperta, spiegassero ai cittadini che il primo intervento ad Umbertide, come spiegato in più di un’occasione dall’Assessore Coletto, non si tocca, si preoccupassero di chiedere scusa agli umbertidesi, presi in giro per mesi e mesi, paventando la distruzione della sanità ad Umbertide che poi ad oggi non è mai avvenuta.

Capisco le difficoltà di “vecchi” apolidi della politica, di replicare al buon governo della governatrice Tesei e del sindaco Carizia – spiega Puletti – Capisco anche le difficoltà di cercare un po’ di attenzione mediatica, ma sarebbe sempre meglio confrontarsi sui contenuti, alzare il livello e non attaccarsi a sterili polemiche che nulla danno ai cittadini e comunque se i civici umbertidesi, senza identità politica, vogliono una lezione di marketing e comunicazione mediatica visto i loro comunicati compulsivi ed incomprensibili, gliela do gratuitamente”.

