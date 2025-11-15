Operazioni estese con pattugliamenti e verifiche nei centri umbri

Polizia intensifica controlli straordinari per sicurezza nel Tifernate

La Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella provincia di Perugia, su disposizione del Questore Dario Sallustio, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare i reati predatori, in particolare i furti in abitazione.

Le operazioni hanno interessato i comuni di Città di Castello e San Giustino, con l’impiego delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche. Le pattuglie hanno presidiato aree industriali, principali vie di accesso, piazze e quartieri residenziali, comprese le zone periferiche e isolate.

Nel centro storico sono stati effettuati pattugliamenti anche appiedati, con funzione di deterrenza contro scippi, rapine e spaccio di stupefacenti. Numerosi posti di controllo hanno consentito di monitorare i flussi veicolari e intercettare soggetti sospetti, sottoponendo a verifiche approfondite persone con precedenti di polizia.

Durante le attività sono state identificate oltre novanta persone e controllati più di sessanta veicoli. Le verifiche hanno riguardato anche gli esercizi pubblici, con accertamenti amministrativi sul rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S. e la ricerca di eventuali pregiudicati.

Il piano di prevenzione sarà esteso nelle prossime settimane anche agli altri comuni del comprensorio, con l’intento di consolidare un modello di sicurezza diffusa. La presenza costante delle pattuglie e l’azione mirata di controllo rappresentano un segnale concreto della volontà istituzionale di garantire un ambiente urbano più sicuro e di rafforzare il legame tra comunità e forze dell’ordine.