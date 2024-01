Open day del nuoto un gran successo di pubblico

Le aperture straodinarie continuano fino al 5 gennaio

«Alla piscina comunale di Città di Castello da ieri stiamo vivendo una bella festa del nuoto e dello stare insieme nel segno dello sport, che testimonia quanto questo impianto sia amato e apprezzato dai tifernati». E’ quanto ha commentato l’assessore comunale allo Sport Riccardo Carletti.

Una giornata – un open day gratuito, quello di martedì 2 gennaio, la prima mattinata di apertura straordinaria dell’impianto di oggi.

Tanti appuntamenti inediti organizzati in accordo con il Comune di Città di Castello, per i quali l’assessore allo Sport, ringrazia l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni e tutto il personale, «per la prima volta hanno dato l’opportunità a utenti di tutte le età di scendere in acqua nelle vasche interne del complesso di via Engels per nuotare e fare acquafitness, anche in un periodo di abituale sospensione delle attività come quello natalizio».

La giornata di ieri, ha permesso a chiunque di entrare gratuitamente in piscina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, un invito che è stato raccolto da numerose famiglie, che hanno approfittato di un inconsueto momento per stare insieme e divertirsi nella vasca principale dell’impianto, dove, sotto lo sguardo del personale di Polisport, la presenza media fino all’ora di pranzo stata di circa 30 persone. Chi ha voluto, ha potuto approfittare anche della possibilità di usufruire dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di lezioni di acquagym insieme agli istruttori.

Questa stamattina, sono stati tanti gli utenti che si sono presentati nell’impianto, per una salutare nuotata o una lezione di acquagym e di trekk. L’ingresso era previsto dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per il nuoto libero (pagando il biglietto di ingresso o utilizzando la sport card) e dalle ore 11.00 e alle ore 13.00 per le lezioni di acquafitness prenotate attraverso l’AppSport.

Le aperture straordinarie della piscina continueranno anche giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, con gli stessi orari sia per il nuoto libero che per l’acquafitness, con la possibilità di aggiungere alle lezioni di acquagym anche quelle di bike (4 domani) e trekk (dopodomani), sempre dietro prenotazione con l’AppSport.

Per informazioni è possibile contattare il front-office di Polisport al numero di telefono 075.8550785