Only Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine

Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 11,00 presso il Loggiato del cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’ONLY WINE, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine che mai come quest’anno hanno voglia di ritornare a farsi conoscere al pubblico di appassionati.

Sono stati invitati ad aprire l’incontro l’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni e il Direttore Toscana e Umbria Agenzia Dogane e Monopoli, Roberto Chiara.

Oltre al: Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, all’Assessore al Turismo cittadino Letizia Guerri, al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello Fabio Nisi, al Presidente del Gal Alta Umbria Mirco Rinaldi, all’ideatore della manifestazione Andrea Castellani, al Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Sandro Camilli, alla delegata AIS di Città di Castello Tiziana Croci, al Presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti, al Presidente di Sogepu Cristian Goracci, ai dirigenti scolastici dei 3 Istituti coinvolti (Giovanni Ottavio Bufalini – Istituto Superiore Cavallotti – Istituto Tecnico Salviani).

Mai come quest’anno il legame con il territorio si farà sentire durante la manifestazione grazie ad una rete di collaborazione molto forte.

All’interno delle attività aderenti al Consorzio Pro Centro vengono distribuiti biglietti limitati a prezzo ridotto (€15) con modalità diverse da negozio a negozio.

Rinnovata anche la partecipazione dell’ Agenzia delle Dogane e Monopoli che sarà presente in fiera con un corner informativo per le cantine che desiderino intraprendere la strada dell’export, considerata non di meno la peculiarità fiscale che il vino è un prodotto sottoposto ad accisa, ma anche per i visitatori che avranno modo di conoscere le molteplici attività cui la ADM è istituzionalmente e quotidianamente chiamata a svolgere.